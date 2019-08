Mateu y Lim firman la paz por el Valencia CF

Mateu Alemany y Marcelino García Toral, actores importantes en las dos últimas y exitosas temporadas en el Valencia CF, continuarán también en la siguiente en sus cargos de director general y entrenador, respectivamente. Es la noticia inmediata que se extrae del cónclave de este viernes en Singapur en el que participaron Alemany, Anil Murthy y Kim Koh junto al máximo accionista de la entidad, Peter Lim. Más de cuatro horas de reuniones cara a cara y por separado que terminaron con el resultado que anhelaba impaciente la afición valencianista a más de 11.000 kilómetros del núcleo de acción, situado en el sudeste asiático. La cordura por parte del propietario acabó imperando a dos semanas de que el equipo comience la Liga. La primera cita oficial será el sábado 17 de agosto a las 19:00 en Mestalla.

A las nueve de la mañana en España –15:00 de la tarde en Singapur– comenzaron los reuniones en las que estuvo en juego buena parte del proyecto deportivo. Después de que el pasado domingo saliese a la luz el conflicto por discrepancias en la planificación deportiva, casi una semana más tarde la voluntad del propietario ha resultado decisiva para suturar la herida sin decisiones drásticas. Fue el lunes cuando las posturas de cada una de las partes invitaban a pensar que la salida de Alemany era la opción más factible. Sin embargo, las reflexiones más en frío de los días siguientes, con la cercanía de la temporada oficial en la mente de todos, y el apoyo en bloque de la plantilla al técnico y al director general aumentaron, poco a poco, la esperanza de que la paz pudiera firmarse en Singapur.

Peter Lim habló largo y tendido sobre el modelo de gestión, operaciones posibles y truncadas y sobre las confianzas y desconfianzas generadas dentro del club tanto con Anil Murthy, presidente, como con Mateu Alemany, director general, y Kim Koh, de quien se recuerda a instancias de Meriton la función que desempeña en el Valencia CF, consejero ejecutivo. En torno a las siete y media de la tarde (13:30 en València) Lim dio por finalizado el cónclave con 'fumata blanca'. La entidad de Mestalla lanzó un comunicado al filo de las cuatro de la tarde, si bien la hora de la redacción de la noticia, 13:53, evidenciaba los tiempos reales de un acuerdo del que los futbolistas supieron en Brighton a la hora de la comida.



Meriton marca la pauta

Este es, de manera íntegra, el comunicado emitido por el Valencia CF. «En la reunión mantenida este viernes en la ciudad de Singapur por parte del máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, con el presidente, Anil Murthy, el consejero ejecutivo, Kim Huat Koh, y el director general, Mateu Alemany, se ha realizado una positiva revisión y un análisis del funcionamiento de la estructura deportiva, que seguirá siendo la de las últimas temporadas, bajo la fórmula de confianza en el organigrama profesional del club y el fundamental consenso con las premisas marcadas por el máximo accionista».

«Tras el encuentro, Peter Lim ha reiterado a la cúpula directiva del club, encabezada por el presidente, Anil Murthy, su profunda ilusión y firme compromiso a largo plazo en el proyecto que lidera y su apoyo a los profesionales que, de modo consensuado, gestionan la entidad con el objetivo de seguir avanzando en el exitoso crecimiento de un club que quiere seguir compitiendo entre los mejores del mundo del fútbol, con una apuesta muy firme por los jóvenes jugadores de talento formados en su Academia», finaliza el texto oficial.

La principal conclusión es el hecho de que el máximo accionista asegura que mantiene su «confianza» en el organigrama deportivo que ha conseguido clasificar al Valencia CF en las dos últimas campañas para la Liga de Campeones y ha traído un título a Mestalla, la Copa del Rey, tras 11 años de sequía. No obstante, del mensaje de Meriton emanan más lecturas, todos ellas, sobre la base que ya recordó el miércoles Anil Murthy: «Todos sabemos desde el principio que hay un accionista mayoritario». La continuidad de Alemany, Longoria, director del Área Técnica, ha estado a examen por parte de Meriton, que reitera que el «consenso con las premisas marcadas por el máximo accionista» es «fundamental».

Más allá de la continuidad del director general, el mensaje redactado por el Valencia CF refuerza las figuras de los emisarios de Lim en València. Sobre Kim Huat Koh se recuerda su cargo como «consejero ejecutivo» y, más adelante, se indica que «la cúpula directiva del club» está «encabezada por el presidente, Anil Murthy». Además, Peter Lim reitera su «profunda ilusión y firme compromiso a largo plazo por el proyecto que lidera». Cada una de las palabras se ha calculado, como en el fragmento en el que se añade que los profesionales que «gestionan» la entidad lo hacen «de modo consensuado» con el objetivo de seguir «compitiendo entre los mejores del mundo y con una apuesta muy firme por los jóvenes jugadores de talento formados en la Academia».

El magnate singapurense insistió a Alemany y Murthy en su meta de ver al equipo, año tras año, en Champions y avanzando etapas en la mayor competición continental del planeta fútbol, contexto en el que justifica su ambición por algún fichaje con galones de titular. Por ello, junto a la promoción del talento de cantera, se califica en el comunicado de «largo» al proyecto.

Entre los puntos de fricción se encontró el deseo de la propiedad de observar mayor presencia de jóvenes valores criados en Paterna en las alineaciones de Marcelino. Kang In Lee y Ferran Torres son dos jugadores que este verano han sobresalido: El surcoreano como mejor futbolista y subcampeón del Mundial sub-20 y el valenciano como medalla de oro y estrella del Europeo sub-19. Es pronto y las conclusiones de lo establecido en Singapur se irán comprobando en hechos de aquí a final de mercado, si bien a día de hoy Kang In sería la apuesta del club para quedarse en la plantilla en detrimento del fichaje de Rafinha. Las dudas de Lim en cuanto al precio y al rendimiento en las últimas campañas del barcelonista frenaron un acuerdo que la dirección deportiva tenía prácticamente hecho.

Pese a ello, cabe no dejar de lado la condición de extracomunitario de Kang In, que cubre hoy junto a Gabriel Paulista y Maxi Gómez el cupo permitido de tres jugadores. Curiosamente, esta situación complicaría la llegada de alguno de los jugadores que ha barajado el máximo accionista para apuntalar la plantilla, por ejemplo, Nico Otamendi. El argentino, sin pasaporte europeo, ya tuvo que pasarse media temporada cedido al Atlético Mineiro antes de recalar en el Valencia en el verano de 2014.

El apoyo del vestuario y los capitanes al proyecto que han comandado Alemany y Marcelino se ha convertido en un factor esencial para que el director general se quede sin arrastrar con él al entrenador asturiano, al que le resta un año de contrato en Mestalla. El máximo accionista ha atendido al discurso que Dani Parejo, como primer capitán, le envió vía Anil Murthy el pasado martes en el vestuario. «No cambien ahora un proyecto que funciona». La fuerza del vestuario y su mensaje, desvelado por SUPER, ha sido determinante en los razonamientos de Peter Lim. De hecho, Alemany y Longoria trabajan nuevamente con tal de cerrar ese 10 por ciento que falta de la plantilla 2019/20. Los últimos retoques que restan por dar son, como prioridades, el lateral izquierdo, un central y un jugador de ataque.



Habla Marcelino

Finalizado el amistoso en Brighton, Marcelino se pronunció por primera vez de una crisis cuyo fuego queda apagado. Según palabras del entrenador, el desencadenante del conflicto nació en «cualquier mínimo detalle». «Cualquier mínimo detalle». «La comunicación o la interlocución no fue la adecuada y, a partir de ahí, surgen diferentes opiniones, simplemente opiniones. Una conversación larga y reflexionada entre dos personas inteligentes que se unieron hace ya dos años para crear un proyecto ganador tas dos temporadas difíciles... tenían que entenderse, como era lógico, lo esperábamos y así ha ocurrido», analizó en referencia al arreglo que Peter Lim y Mateu Alemany han encontrado en Singapur. «Ha sido una semana muy difícil por lo inesperado y sorprendente. Me considero una persona reflexiva que analiza detenidamente y a esto no le encontré explicación. La preocupación inundó al club porque el proyecto ha funcionado de forma ejemplar durante dos años, siempre basado en un dueño que nos ha dado la confianza y con el que consensuamos todas las decisiones... y de repente surgió de forma inesperada».

Para el entrenador, «afortunadamente, la crisis se cerró» gracias a que «dos personas inteligentes y de gran capacidad hablando entre sí». «Del diálogo surge la idea de cerrar la herida de forma definitiva. Seguro que nos va a hacer más fuertes», comentó el técnico valencianista, que reiteró que en los últimos dos años «la forma de trabajar ha sido la correcta». «Lo dicen los resultados, las conversaciones por esa línea... Me parece que no hay motivos para cambiar esa dinámica, vamos a trabajar de la misma forma», agrega, antes de valorar el papel de la plantilla. «La inquietud y preocupación nos invadió a jugadores y técnicos. El grupo está unido, formado por profesionales con sentido común y que trabajan para hacer el mejor VCF posible. Tienen todo el apoyo del cuerpo técnico, querían buscar una solución para construir un proyecto que da resultados y muy buena pinta para el futuro», dijo Marcelino, quien no cree que la semana de crisis «vaya a perjudicar» al club en el mercado.