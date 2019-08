Gameiro se gana la titularidad con un doblete

El Valencia CF ha entrado en ritmo de competición. Muy lejos quedaron aquellas pretemporadas en las que el equipo estaba obligado a asimilar nuevos conceptos tácticos a correprisas. Este bloque de Marcelino cuenta con una base construida de dos años, una identidad propia y un estilo de juego muy definido que invitan a ser optimista. Hasta ocho titulares de la final de la Copa del Rey jugaron de inicio. La sensación es que, más allá de algunos ajustes tácticos a corregir, es un grupo fiable, trabajado y preparado para afrontar con plenas garantías el debut contra la Real Sociedad del 17 de agosto en Mestalla. El Valencia es un equipo hecho y reconocible a estas alturas de la temporada y no hay mejor noticia que esa para afrontar un año exigente como el que se viene encima.

El último test serio de la pretemporada antes del ensayo general del Inter de Milan en el Taronja dejó mejores sensaciones que en Brighton con mayor capacidad ofensiva y menos concesiones en defensa. El equipo escapó del ritmo cansino de Inglaterra y puso una velocidad más en una primera media hora en la que maniató al Leverkusen corriendo al espacio siempre fiel a su estilo. El equipo continúa robando y armando transiciones rápidas de memoria. Así llegó la jugada del penalti 'made in' Carlos Soler y Rodrigo Moreno que transformó Gameiro, un mano a mano del francés y una falta al borde del área que provocó la expulsión de Dragovic y que a punto estuvo Parejo de ponerla en la escuadra. El Valencia mereció ponerse 0-2 y si se fue al descanso con empate fue por unas rigurosas manos de Kondogbia que detectó el VAR y que aprovechó Havertz desde los once metros.

Igual de importante que la máquina esté engrasada es que los delanteros estén enchufados desde ya. Marcelino quiere empezar la temporada con gol para evitar el colapso del año pasado en los primeos meses y los de arriba están respondiendo. Rodrigo forzó un penalti y supo moverse entre líneas llevando de cabeza a la línea de centre centrales de los germanos. Todavía mejor estuvo Gameiro. El frances opositó a titular con su primer doblete en el Valencia y está dispuesto a ponerle las cosas muy difíciles a un Maxi Gómez que encima despercidió su mano a mano. Ya ha empezado a hacerlo. Kevin marcó de penalti y a la contra. Su movilidad y capacidad asociativa le convierten en una pieza fundamental para el engranaje ofensivo del equipo. El '9' ha comenzado la temporada igual de efectivo que la terminó. Marcelino lo celebra.



Buenas señales

El asturiano tiene motivos para estar contento. Carlos Soler estrenó titularidad participando en la jugada del penalti, Geoffrey Kondogbia volvió a estar en su mejor versión con recuperaciones y balones en largo de mucho nivel, Denis Cheryshev ha regresado pletórico de la lesión, Mouctar Diakhaby -cinco de cinco titularidades- sigue sumando confianza de Marcelino y mención aparte merece Dani Parejo. Cuando el capitán está fino como en Alemania el balón vuela y el Valencia es capaz de todo. Hasta de sonrojar por momentos a un rival Champions como el Leverkusen. El técnico le dio 73 minutos y reorganizó el doble pivote con Daniel Wass para no dar entrada a un Francis Coquelin que arrastraba molestias en la rodilla. Su presencia en el once significa correr un riesgo innecesario. La mala noticia fue la lesión de José Luis Gayà. El de Pedreguer se vio obligado a retirarse del terreno de juego y cambiar los planes del entrenador. Salva Ruiz no iba a tener minutos. Como tampoco los tuvo Jason, Manu Vallejo y Javi Jiménez por decisión técnica. Mensaje para la confección fina de la plantilla.