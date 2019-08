Jonas entró en la historia en 10''

El Bayer Leverkusen-Valencia CF no es, ni mucho menos, un clásico del viejo continente. De hecho, tan solo se han enfrentado en tres ocasiones a lo largo de su historia, lo que no significa que sea un partido sin anécdota. La efeméride tiene como protagonista a Jonas Gonçalves y su tempranero gol que no dejó ni siquiera sentarse en su asiento a una gran parte del respetable de Mestalla.

Corría noviembre de 2011 y el conjunto de Unai Emery llegaba en tercera posición del grupo E de UEFA Champions League a la cuarta jornada por detrás de los alemanes. La victoria era obligatoria para seguir teniendo opciones de pasar a octavos de final y el Valencia dio el do de pecho para superar a los Michael Ballack y compañía por tres goles a uno en un partidazo de Roberto Soldado.

A pesar de que el choque tuvo momentos de dificultad que obligaron al valencianismo a remar con el equipo, la contienda no pudo empezar mejor. Recién rebasado el segundo 10 Jonas batía a un joven Bernd Leno con un grandísimo disparo con la zurda desde media distancia aprovechando el error del meta alemán con los pies en la salida del balón. El tanto fue tan temprano que la mitad del estadio no lo vio y la otra se fundió en un abrazo antes incluso de poder llegar sentarse.

Primero fue la celebración y luego los murmullos. La pregunta que se hacía todo el mundo era evidente ¿Era el gol más rápido de la historia de la Champions League? Por desgracia el carioca -que anotó en 10 segundos y 37 centésimas- se quedó a escasas centésimas de conseguirlo. Roy Makaay fue todavía más veloz que el valencianista en un partido de Liga de Campeones que enfrentó al Real Madrid contra el Bayern de Múnich en 2007 en el que el holandés tardó 10:12 en perforar la meta merengue.

Al acabar el encuentro la UEFA matizó las centésimas de ambos goles y a pesar de que privó a 'O Detonador' de un histórico récord, el brasileño le quitó importancia en el postpartido. A día de hoy, en todo caso, nadie ha sido capaz de superar a ninguno de los dos. «Da igual que sea el primero o el segundo más rápido. Lo importante era hacerlo para poder ayudar al equipo. El portero sacó mal el balón y con la pierna izquierda lo golpeé, no muy fuerte pero sí colocado» declaró en el postpartido dando más importancia a la trascendencia del tanto que al gol en sí mismo.

Esta tarde Valencia CF y Bayer se enfrentan por cuarta vez. Seguramente el encuentro no pasará a la historia, pero quién sabe. La última vez que ambos se vieron las caras, el encuentro acogió el bautismo goleador de Kang In Lee en Mestalla en el Trofeu Taronja.