Leverkusen tiene poco de amistoso

Penúltima prueba del verano. La pretemporada entra en la recta final. Quedan menos de dos semanas para que arranque la competición oficial y los partidos amistosos, a medida que pasan los días, cada vez son menos amistosos. Sobre todo si vienes de una derrota en Brighton. Marcelino García Toral quiere cerrar el mini 'stage' por Inglaterra y Alemania con buen sabor de boca y, aunque por su cabeza solo pasa llegar en las mejores condiciones al debut de Liga contra la Real Sociedad del 17 de agosto en Mestalla, el equipo quiere crecer ganando. Corregir errores siempre es más fácil respaldado con victorias y con esa mentalidad afronta el Valencia el partido de esta tarde contra el Bayer Leverkusen: un amigo del bombo 3 de la Champions League. Sumar, crecer y ganar. El objetivo es mejorar la imagen del viernes y salir del BayArena más reforzado y con mejores sensaciones de cara al ensayo general en el que se convertirá el Taronja contra el Inter de Milan.

El Valencia ha ganado dos de sus encuentros, ante el Sion (0-3) y el Sporting de Liboa (1-2) y ha perdido los otros dos, frente al Mónaco (1-0) y el Brighton (2-1). A Marcelino no le quita el sueño los resultados. Lo que quiere es que el equipo se vaya acercando a su mejor versión táctica y física. El propio entrenador reconoció al final del partido contra el Brighton que faltó frescura en las piernas de los jugadores. Para eso está la pretemporada. Para eso y para pulir algunos detalles. Dos se escriben con mayúsculas en el vestuario desde el año pasado: los centros laterales y el balón parado. Así llegó la jugada del penalti de Murray y el cabezazo de Duffy en el Falmer Stadium. Marcelino insistirá contra los germanos en la necesidad de finalizar más jugadas, buscar más profundidad en tres cuartos, dar más continuidad al juego y evitar algunas pérdidas a las que no está acostumbrado el equipo. Y si todo eso se puede corregir ganando mejor que mejor.

La idea del entrenador es seguir repartiendo minutos entre sus jugadores cada vez con un once más reconocible y sin el habitual carrusel de cambios en el descanso. Jaume Domènech fue el único jugador que disputó los noventa minutos en Inglaterra y el plan es que el holandés Jasper Cillesen juegue íntegro el partido de Alemania. Kevin Gameiro, con molestias desde los últimos entrenamientos en Paterna, no participó en Brighton y podría tener sus primeros minutos de la gira contra el Leverkusen. La cita también será importante para que sigan rodándose Denis Cheryshev después de superar su lesión -debutó en el once con la asistencia de gol ante el Brighton- y los internacionales recién incorporados al trabajo Carlos Soler y Ferran Torres.



Kondogbia por Coquelin

Quien no jugará es Francis Coquelin. El mediocentro francés arrastra molestias en la rodilla desde la visita a Portugal y la intención del cuerpo técnico es no arriesgar teniendo en cuenta que el inicio de la competición está a la vuelta de la esquina. El futbolista, de hecho, fue el único que no se ejercitó ayer en Alemania en un campo anexo BayArena. Coquelin acabó con una bolsa de hielo contra el Sporting de Lisboa y sintió molestias durante el partido de Inglaterra. Marcelino se vio obligado a cambiarlo de urgencia en el minuto 34 para evitar un riesgo serio de lesión. Hoy verá el partido desde el banquillo y el plan es que arranque de inicio Geoffrey Kondogbia.