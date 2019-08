El Valencia CF tiene muchas esperanzas depositadas en Mouctar Diakhaby y Marcelino García Toral también. El técnico tiene confianza ciega en el joven central de 22 años y está convencido de que la temporada 2019/20 será la de su consagración. El asturiano espera un paso adelante del futbolista que le convierta en un activo para el equipo todavía más importante que el año pasado. Marcelino trabaja para ello. De hecho, el francés es el jugador más utilizado por el técnico en la pretemporada. Diakhaby acumula 304 minutos, por encima de todos sus compañeros de la plantilla. Una prueba inequívoca de que el cuerpo técnico apuesta por el potencial deportivo del francés y está decidido a invertir en él.

Mouctar ha sido titular en los cuatro partidos amistosos de la pretemporada contra el Brighton, el Sporting de Portugal, el Sion y el Mónaco. Dos formando pareja con Ezequiel Garay y otros dos compatiendo el centro de la zaga con Gabriel Paulista. Diakhaby supera en minutos a futbolistas de peso en el equipo como Geoffrey Kondogbia (303'), Dani Parejo (286'), Maxi Gómez (212'), José Luis Gayà, Gonçalo Guedes o sus socios Ezequiel Garay y Gabriel Paulista. Su proyección está fuera de toda duda y Marcelino le está dando este verano la confianza y la dedicación necesaria para que siga creciendo deportivamente.

Marcelino da valor a Diakhaby en el campo en la misma línea que el club apuesta por el francés en los despachos. Tal y como publicó Superdeporte, la entidad de Mestalla rechazó una oferta de 40 millones de euros por el central procedente de la Premier League. Hasta tres equipos ingleses estaban dispuestos a pagar por él. La postura del Valencia fue negarse a un traspaso y, aunque el club seguirá atento a los movimientos del mercado y especialmente al cierre de la Premier League el 8 de agosto, la realidad es que no se contempla su salida a menos que llegue una oferta mareante que, por otra parte, ya no se espera a estas alturas del calendario. Mouctar es una de las grandes apuestas de futuro del club. El Director del Área Deportiva Pablo Longoria lo firmó el pasado verano del Olympique de Lyon por 15 millones más dos en variables y en apenas un año el jugador se ha revalorizado de forma espectacular, hasta el punto de llamar la atención de clubes importantes de Europa y, como no, también la de Marcelino.