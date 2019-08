"Queremos un cuarto central con un rol determinado y de garantías"

Buenas sensaciones tras la victoria.



Satisfecho. Es una pena que el partido se haya roto con superioridad numérica. Son pruebas. El resultado no es importante. Habíamos jugado muy bien contra once, dominando todo. El rival tiene potencial ofensivo, hicimos transiciones rápidas. Cuando se quedaron con diez todo cambia. El penalti€ El campo estaba seco por el calor, pero nos viene bien para adaptarnos al estreno liguero. Prefería haber jugado once contra once.



Hoy si que parece el Valencia CF de Lisboa.



En pretemporada es normal la irregularidad. No preparamos los partidos. Seguimos una planificación. Como llegan las piernas, si entrenas mas o menos... son factores en cuenta. Este cuerpo técnico creemos que dominamos estos aspectos. Nada nos va a hacer prepararlo, es un cúmulo de entrenamientos para llegar a punto al primer partido.



Gameiro y Rodrigo fueron los lanzadores de penaltis, ¿va a ser así en la temporada?.



A los delanteros les sirve para coger confianza, están en forma, pero el lanzador habitual será Dani Parejo.





¿Qué fichajes faltan?



Nada modifica nuestro plan, necesitamos dos o tres jugadores y sacar otros del equipo para quedarnos en 20 o 21 miembros en la plantilla.





¿Hay ganas de volver a jugar en casa?



Sí, tenemos ganas de volver a Mestalla, pero sobre todo de jugar en LaLiga. Entrenas pero quieres competir. Jugamos ante un gran rival como el Inter delante de nuestros aficionados después de ganar la Copa y clasificarnos a la Champions. Ojala empecemos mejor que el año pasado. Ojala ganemos a la Real, el año pasado dimos gran nivel en el Taronja y luego no conseguimos ganar al Atlético.





¿Diakhaby está por delante de Paulista?



Son pruebas que hacemos en función de molestias cansancio, estado de forma,€ tenemos tres centrales de mucho nivel. Así lo han demostrado. Queremos un cuarto. Dos desde hace dos años, otro que vino joven pero su progresión es cada vez mas buena. Necesitamos otro con un rol determinado. Quedan 14 días para empezar, esperemos que el cuarto central sea de garantías.



¿Hay que educar a los jugadores para no cometer penaltis absurdos?



Hay que evitar los penaltis. Hubo una fase del curso pasado que cometíamos penaltis evitables, recuerdo uno de Gayà en Eibar. Hemos jugado ante buenos equipos y solo nos metieron un golazo en Lisboa. El resto dos penaltis y un córner. En ese duelo nos debilitamos en el aspecto defensivo con los cambios y era un equipo inglés con un poderío físico extraordinario. En competición no se puede cometer esos errores, es una penalización importante.





¿Se queda Kang In definitivamente?

Kang In es uno mas si el club y el futbolista desean estar aquí. Jugará los minutos que pueda siendo lo mas justo posible con la plantilla.