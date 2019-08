Radamel Falcao se moja y mucho sobre su futuro

El Mónaco derrotaba este sábado a la Sampdoria con un gol de Radamel Falcao, que una vez finalizado el choque realizaba unas interesantes declaraciones sobre su futuro en el club del Principado, después de que el vicepresidente Oleg Petrov confirmase horas antes que el deseo del club es que se quede.

Falcao, en cambio, habla con bastante claridad de su deseo de aceptar alguna de las ofertas que tiene y marcharse. "Hay ofertas muy importantes para mi carrera. Me gustaría responder. Sé que el vicepresidente quiere que me quede, pero para un jugador como yo es complicado quedarse con un solo año de contrato".

Se refiere el colombiano a que su contrato con el Mónaco acaba el 30 de junio de 2020 y a sus 33 años no tiene por el momento oferta para ampliarlo: "El club no me ha propuesto renovarme. Tengo que pensar en mi futuro, en mi familia. Hay buenas oportunidades para mi carrera. Estoy estudiando estas ofertas. Después, me entreno y lo doy todo. Espero que se solucione mi situación", insiste.

"Me queda un año de contrato y es complicado para un jugador de mi edad de quedarse así. Espero que todo se pueda solucionar para el Mónaco y, sobre todo, para mí", explica el delantero, que sin embargo descarta que vaya a producirse algún conflicto entre él y el Mónaco: "No lo creo. Hay buena relación y podemos hablar. Entiendo la posición del club. Y ellos entienden mi posición".

L'Equipe: "El Valencia CF, posible destino de Falcao"

En Turquía se ha publicado recientemente que el Galatasaray llegó a un acuerdo con Falcao por tres temporadas y siete millones de euros por cada una de ellas, a falta de alcanzar un entendimiento con el Mónaco, que reclama una cantidad en concepto de traspaso para dar el visto bueno a la salida de su jugador.

Radamel Falcao ya explicaba semanas atrás, después de concluir su participación con Colombia en la Copa América, que estaba estudiando las posibilidades para su futuro: "Siempre creo se prioriza el proyecto deportivo. Al tener una familia como la nuestra es indudable que factores familiares se tendrán en cuenta. Uno mira el proyecto deportivo, el club y la liga, pero cuando se tiene una familia con tres niñas, que están en cierto grado en el colegio es importante la familia. Es una decisión que no depende solo de mí, es de familia. Tenemos que ver cuál es el lugar que queremos para jugar".