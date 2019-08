Marcelino dibuja su plan

Siempre se puede mejorar, pero Marcelino vuelve de la mini gira anglo alemana satisfecho. El Valencia CF cerró la prueba ante el Bayer Leverkusen con triunfo. Los alemanes son Champions y tienen buenos futbolistas, Leon Bailey, Kai Havertz o Demirbay valen como ejemplo. Marcelino tiene la base hecha, el compromiso como garantía y la columna vertebral intacta. Ha cambiado a Cillessen por Neto, ha sumado la variante de Maxi para el ataque y tiene una veintena de jugadores de plena confianza. El salto estará en el margen de mejora que todavía se advierte a nivel individual y colectivo. El efecto de Gameiro, Kondogbia, Parejo, Cheryshev o Diakhaby es prometedor para estar en la primera semana de agosto. El cuerpo técnico transmite seguridad. Con el inicio del campeonato en el horizonte, se percibe la certeza y el convencimiento. «Tenemos ganas de volver a Mestalla, pero sobre todo de jugar en LaLiga. Entrenas pero quieres competir. Ojala empecemos mejor que el año pasado», aseguró Marcelino.

Las señales del destino fueron claras en el BayArena. Marcelino quiere una plantilla de 22-23 futbolistas, cortita y al pie, como siempre. Con la base hecha, quedan dos o tres fichajes para rematar la plantilla. Fijo, un lateral izquierdo (Salva Ruiz va a salir al Depor) y un cuarto central, que tenga claro que Garay, Gabriel y Diakhaby son los titulares. El tercer refuerzo puede ser centrocampista o atacante. Marcelino lo dejó claro como el agua.



El papel del cuarto central

El asturiano subrayó la importancia de Mouctar y su progresión: «Tenemos tres centrales de mucho nivel. Así lo han demostrado. Queremos un cuarto, con un rol determinado. Quedan 14 días para empezar, esperemos que el cuarto central sea de garantías». El trabajo hecho y la continuidad ofrece margen de maniobra. Una vez superada la crisis de gobierno, Mateu Alemany y su grupo de trabajo ya están manos a la obra. «Nada modifica nuestro plan, necesitamos dos o tres jugadores y sacar otros del equipo para quedarnos en 20 o 21 miembros en la plantilla, más los dos porteros», insistió Marcelino.



Salidas: cuadrar número y rol

La convocatoria hizo evidentes la situación de Uros Racic, Álvaro Medrán, Rubén Sobrino y Fran Villalba. Corte para los cuatro. En ese sentido, Fran será jugador del Birmingham City en breve. La operación salida no termina aquí. Si falta un central (toca resolver el futuro de Javi Jiménez) y va a llegar una pieza por Salva Ruiz, el bloque ya tiene esos 21 jugadores que el míster ha establecido como límite perfecto. Para sumar otro fichaje, tocará aligerar peso. El overbooking en algunas zonas es evidente, por ejemplo en las bandas. Manu Vallejo y Jason no participaron en Leverkusen. Su versatilidad es un plus. Manu Vallejo podría ser cuarto delantero sin problema y Jason es una de esas piezas que siempre suma en plantilla por multifuncionalidad, también por personalidad. No está en el mismo punto de cocción que Kang In, en torno al que –todavía– giran algunas dudas por rol y por necesidades deportivas.



Cuidar las desconexiones

Marcelino puso el foco en el Trofeo Naranja y en la prueba de nivel ante el Inter. El amistoso –tremendo– ante el bloque de Antonio Conte será la última prueba antes de la jornada uno ante la Real. Marcelino defendió a su defensa, pese a la sucesión de penaltis evitables. «Hemos jugado ante buenos equipos y solo nos metieron un golazo en Lisboa. El resto dos penaltis y un córner. En Brighton nos debilitamos en el aspecto defensivo con los cambios y era un rival con un poder físico extraordinario. En competición no se puede cometer esos errores, es una penalización importante». El míster entiende que el equipo tiene las cosas claras y los mecanimos vivos: buenas transiciones y orden defensivo, más allá de desconexiones puntualesque en competición pueden terminar en disgusto.