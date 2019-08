Paco Jémez espera a Medrán para el Rayo

Álvaro Medrán busca salida a un equipo de Primera División... pero mira al Rayo Vallecano de reojo. El centrocampista cordobés, que no cuenta para Marcelino García Toral, no quiere descender de categoría con el cuadro de Vallecas y su prioridad desde que comenzó la pretemporada es encontrar acomodo en LaLiga, de momento no se plantea otra opción.

El propio Mateu Alemany confirmaba este lunes a la salida de oficinas que la opción de regresar a Vallecas no es la que quiere el futbolista, que prefiere esperar a que el mercado le brinde otra oportunidad. Con el paso de los días, no obstante, la opción de volver a vestir la franja gana peso. A pesar de la desdicha colectiva, el jugador acabó dejando gratas sensaciones en la parroquia vallecana y Paco Jémez lo quiere reclutar para la misión de luchar de nuevo por el ascenso.

Su relación con la grada es buena y, de hecho, el pasado domingo se le pudo ver incluso en el palco del Municipal de Vallecas presenciando el trofeo de presentación del equipo rodeado por varios acompañantes, una imagen que generó bastantes rumores sobre su posible fichaje por el Rayo Vallecano.