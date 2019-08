La emotiva carta de despedida de Fran Villalba

Fran Villalba voló a Inglaterra a primera hora de la manana, pasó el reconocimiento médico y ha firmado hasta el 30 de junio 2022 por el Birmingham City. El jugador, tal y como ha ido informando SUPER en los últimos días, se va a coste cero, el Valencia se reserva el 75% de sus derechos en el primer año y 50% en el segundo. Podrá recuperarlo los dos próximos veranos. El club inglés pagará por el jugador 1,5 millones si juega el 'play-off' y 3 si asciende a la Premier. El del Cabanyal se despidió del Valencia con una sincera y emotiva carta:

"Dieciséis años dan para mucho. El Valencia CF ha estado presente en mi vida desde antes de que llegara a Paterna con cinco años. Mi padre seguía al equipo allá donde jugara, no se perdía un partido grande por más lejos que estuviera, y ese mismo sentimiento y respeto por el murciélago lo he llevado siempre conmigo. Este club me ha dado todo y no sólo ha determinado mi forma de jugar sino también la forma de pensar y entender este deporte para sobreponerse a cualquier situación. Con 21 años son muchos los momentos especiales que me ha permitido vivir el Valencia CF, desde que me ficharon tras un Trofeo Españeta en la Pobla de Farnals hasta mi último partido, ante el Sporting en Lisboa. Si volveremos a encontrarnos eso es algo que sólo el destino lo sabe, pero siempre voy a ser uno de vosotros. Llega el momento de decir adiós para seguir luchando por mi sueño en el Birmingham City y quiero aprovechar para dar las gracias a cada una de las personas con las que me han ayudado en este trayecto: entrenadores, compañeros, fisios, utilleros... Amunt Valencia CF". Hasta pronto, mago.