Rodrigo: Así afronta el Valencia el cierre del mercado en la Premier

La ventana de fichajes en la Premier League echa el cierre este jueves a las ocho de la tarde y salvo sorpresa mayúscula no va a haber negocios con el Valencia CF. A menos de 24 horas, prácticamente ya sin tiempo de plantear una operación de la magnitud del traspaso de Rodrigo Moreno, no había negociación alguna abierta con clubes ingleses por ningún futbolista y todo apunta a que esa vía queda cerrada de manera definitiva. Esto no acaba con la incertidumbre, hay más clubes en Europa con posibilidad de convencer a Rodrigo, aunque es evidente que no muchos con el poderío económico de la Premier.

Igual que hace un año, Rodrigo Moreno vuelve a ser uno de los animadores del mercado europeo de fichajes, aunque de momento nada de nada. El Valencia CF se había preparado porque al finalizar la temporada existía la sensación de que esta iba a ser la definitiva, de hecho, el club estaba y sigue estando abierto a una posible venta siempre que la oferta cumpla con las expectativas, aunque a medida que transcurren las semanas gana enteros la opción de que el delantero se quede una temporada más a las órdenes de Marcelino.

Ambos protagonizaron la imagen del día en la ciudad deportiva. Todos los jugadores habían saltado ya para iniciar el entrenamiento excepto Rodrigo, un hecho que despertaba de inmediato todo tipo de comentarios. Momentos después aparecían hablando tranquilamente, una secuencia que terminaba con un gesto de complicidad del míster, empujando al delantero para iniciar la carrera de calentamiento. Si no llega esa oferta de un club de Champions que merezca la pena dejar todo lo que tiene en València, se quedará felizmente.

En los últimos días, y desde que el club de Mestalla rechazase la venta de Mouctar Diakhaby al Wolverhampton por 40 millones de euros, todos los focos se han centrado en la figura de Rodrigo, futbolista por el que varios clubes de la liga inglesa se han interesado a lo largo del verano. Aunque el club que más empeño y más dinero puso sobre la mesa no fue inglés, sino el Nápoles italiano, para cumplir el deseo de su entrenador Carlo Ancelotti.

El delantero, sin embargo, rechazó varias veces el ofrecimiento, no cree que sea el mejor destino para seguir creciendo y seguir en los planes de la selección para la Eurocopa 2020 a pesar de que hablamos del subcampeón de la Serie A las dos últimas campañas, solo por detrás de la Juventus. Así, una operación que el Valencia CF sí estaba dispuesto a negociar no pudo llevarse a cabo.

La realidad es que al Valencia CF, pese a la importancia de un jugador como Rodrigo Moreno en el equipo, le vendría muy bien ese dinero para sus cuentas, es uno de los futbolistas que le podían permitir ingresar una cantidad importante este verano. De momento se cierra la puerta de la Premier pero hasta el 2 de septiembre sigue en marcha el mercado en otras de las ligas de Europa.

Rodrigo fue una de las grandes apuestas de Peter Lim en el verano de 2014, llegó antes incluso de que el magnate cerrase la compra de las acciones junto con André Gomes, en una operación con el Benfica mediante la cual ambos recalaron en el Valencia CF cedidos con un compromiso de compra que se ejecutó un año después. Desde entonces, el futbolista ha tenido luces y sombras en estas cinco temporadas, aunque especialmente en las dos últimas ha crecido y su cotización se ha elevado muy por encima de esos 30 millones que invirtió Lim.

El Valencia CF, que blindó su contrato con una cláusula de 120 millones, se ha encontrado con dos inconvenientes para traspasar al jugador. Por un lado, el club ha estimado que no debía no escuchar ofertas por debajo de 60 y los clubes que se han acercado a esas cifras no han sido del agrado del jugador.



Otamendi no sale

La Premier cerrará este jueves la puerta a nuevos fichajes y el Manchester City ha completado su plantilla con el intercambio con la Juventus de Cancelo por Danilo, no firmará un central y por tanto Otamendi se queda un año más en el equipo de Guardiola. El deseo del General de volver a vestir la camiseta del Valencia CF finalmente queda aplazado para un futuro, aunque a estas alturas sus posibilidades de acabar en Mestalla eran ya escasas.