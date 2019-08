Rodrigo: China, Real Madrid, Nápoles...

Un verano más el nombre de Rodrigo Moreno es protagonista en el mercado de fichajes y ha sido de momento el Nápoles italiano el club que más empeño ha puesto. El delantero, sin embargo, rechazó varias veces el ofrecimiento y sigue en el Valencia CF a menos que de aquí al próximo 2 de septiembre aparezca una ofertas que sí colme las expectativas económicas y deportivas del jugador.

El Valencia CF, que blindó su contrato con una cláusula de 120 millones, se ha encontrado con dos inconvenientes para traspasar al jugador. Por un lado, el club ha estimado que no debía no escuchar ofertas por debajo de 60 y los clubes que se han acercado a esas cifras no han sido de su agrado.

Esto ha sido una constante en los años que Rodrigo lleva en el Valencia CF, una de las grandes apuestas de Peter Lim cuanto aterrizó en el club en el verano de 2014, Desde entonces, el futbolista ha tenido luces y sombras en estas cinco temporadas, aunque especialmente en las dos últimas ha crecido y su cotización se ha elevado muy por encima de esos 30 millones que invirtió Lim.

No solo este verano, al futbolista hispano-brasileño no le han faltado oportunidades para marcharse en estos años, incluso llegó a rechazar una súper oferta procedente de China (importante para él y también para el Valencia CF) y estuvo en los planes del Real Madrid hace justo un año por petición expresa del entonces técnico Julen Lopetegui, un fichaje que contaba con la oposición de Florentino Pérez y que, por tanto, tampoco fue adelante. Este año, además del Nápoles, ha habido clubes de la Premier tras él y ha estado en los planes tanto del FC Barcelona como del Atlético de Madrid en medio de la polémica con Griezmann.