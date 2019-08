El enigma de Marcelino para el Trofeo Naranja

El Trofeo Naranja ha sido durante las dos temporadas de Marcelino García Toral el ensayo general del Valencia CF de cara al debut oficial en LaLiga. El técnico siempre ha aprovechado el partido de presentación para probar el once titular de la primera jornada. Así ha sido los dos últimos veranos.

El asturiano calcó el once el año pasado. Jugó el Taronja contra el Bayer Leverkusen con Piccini, Garay, Paulista, Gayà; Parejo, Kondogbia; Wass, Carlos Soler; Rodrigo y Santi Mina y una semana después alineó el mismo equipo titular en el estreno liguero frente al Atlético de Madrid. Exactamente igual. Lo mismo sucedió en su primera temporada. Marcelino apostó por un once contra el Atalanta y lo repitió siete días después contra Las Palmas con solos dos cambios obligados: Martín Montoya se lesionó a última hora y dejó su sitio al debutante Nacho Vidal mientras que Ezequiel Garay entró al equipo en detrimento de Javi Jiménez después de una pretemporada en la que estuvo muy cerca su salida del club con destino al Spartak de Moscú.



Si no cambia de metodología de trabajo Marcelino dará muchas pistas sobre cuál será el once titular que arranque la temporada contra la Real Sociedad el 17 de enero en Mestalla. Este verano, eso sí, existe un condicionante diferente. La participación de Dani Parejo y José Luis Gayà está en el aire. Los dos capitanes, sancionados para la primera jornada con cinco amarillas del curso 18/19, todavía no saben si podrán jugar en la primera jornada.

La RFEF propuso una amnistía para todos los sancionados de LaLiga, pero la modificación reglamentaria necesita ser aprobada por el Consejo Superior de Deportes y, de momento, ni siquiera se han reunido. El club empieza a ser pesimista. No creen que jueguen. «Es lo que hay, nosotros ahí no podemos hacer nada, solo buscar soluciones. Al principio estaban sancionados, luego parecía que no, pero falta la aprobación final... Si no pueden estar tendremos que buscar soluciones», asumía Marcelino. El mismo problema tiene la Real . Los centrales Diego Llorente y Aritz Elustondo están sancionados y la entidad donostiarra contempla hasta solicitar una autorización provisional.

La buena noticia es la vuelta a los entrenamientos con normalidad de Francis Coquelin. El francés, que el miércoles trabajó de forma parcial, está recuperado de la sobrecarga en el cuádriceps izquierdo y los problemas de rodilla que le impidieron jugar contra el Bayer Leverkusen. José Luis Gayà, por su parte, entrena a pesar de la herida en la tibia. Jugará contra la Real... si le dejan.