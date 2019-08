Carlos Soler se muestra ambicioso

Carlos Soler fue uno de los grandes protagonistas del partido de su presentación. Mestalla le sentó de maravilla, se le vio exuberantes, rápido y con pegada. Se llevó una gran ovación y demostró que está listo para el primer partido de LaLiga. El valenciano se siente bien física y mentalmente: «Llevo dos semanas sin parar desde que volví de vacaciones», afirmó al finalizar el encuentro el centrocampista valenciano.

Su gol, no obstante, no sirvió para ganar un partido que Soler analizaba ante el micrófono de Gol: «Hemos hecho una buena primera mitad siendo superiores, incluso hemos podido llevar más ventaja al descanso, también hemos tenido opciones para cerrar, pero no lo hemos hecho y al final con el penalti nos han empatado», se lamentaba el jugador que piensa que en el computo general hicieron un buen partido y merecieron más, pero lejos de la autocomplacencia señaló que el equipo aprenderá de los errores para no volver a cometerlos.

Tras la conquista de la Copa del Rey y clasificados para Champions League, la temporada que va a empezar será bonita a la par que exigente. Soler se mojó sobre los objetivos en todas las competiciones: «El objetivo vía Liga es entrar en Champions, será bonito defender la Copa del Rey y pelear por la Supercopa. En Champions veremos que grupo nos toca, pero es obvio que la idea es llegar lo más lejos posible».

En cuanto a la crisis que vivió el Valencia hace una semana, el centrocampista valenciano destacó la unión del grupo que es «una piña» siempre junta en las buenas y en las malas.