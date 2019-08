Decidido: Kondogbia y Coquelin ante la Real Sociedad

«El recambio de Parejo está en la plantilla», así de contundente se mostró el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, tras el partido ante el Inter. Ante las preguntas por la sanción que acarrea el capitán de la temporada pasada, el asturiano dijo que «contamos con Geoffrey Kondogbia y Francis Coquelin para el partido contra la Real Sociedad». El doble pivote francés, apodado como el 'KoCo' sería de la partida ante el cuadro donostiarra. Por ese motivo, «Parejo disputó los noventa minutos, mientras que tanto Kondogbia como Coquelin jugaron media parte», explicó el preparador blanquinegro.







Cillesen tiene ganas de Liga

Asimismo, Marcelino también dio la totalidad de minutos a la pareja de centrales, aunque a pesar de que Mouctar Diakhaby no jugó ayer, cuenta con el galo para el estreno liguero. «Tengo el convencimiento por parte del cuerpo técnico de que Diakhaby estará ante la Real Sociedad », apuntó el de Villaviciosa. De igual forma, Marcelino ironizó sobre las posibles lesiones de Garay Paulista al decir que «estaremos con los centrales sin entrenar. Vacaciones hasta el viernes». Igualmente, el asturiano argumentó que la dupla de centrales titulares ayer podían disputar los noventa minutos porque «no era un riesgo». Además, Marcelino apuntó que «puede que llegue un central durante esta semana».que «las pruebas de pretemporada siempre sirven. Este partido es el mas diferente al resto, pero no es definitivo para sacar conclusiones». Y es que para Marcelino, el choque ante el Inter era de vital trascendencia a modo preparatorio ya que «son poderosos, es un equipo de Champions y han invertido sobre 200 millones de euros este verano». Con todo esto, el entrenador del Valencia CF aseguró que «jugando a este nivel estaremos arriba».Por otro lado,Un tanto en contra que arribó desde los once metros, algo que Marcelino consideró «evitable». Y es que el balón parado está siendo el mayor dolor de cabeza atrás esta pretemporada. «Solo contra el Mónaco nos metieron de jugada. Tenemos que corregir la facilidad con la que cometemos penaltis», apostilló el técnico., Marcelino negó haber visto « un mal entendimiento entre le holandés y la defensa. Lo analizaré».Debutante en Mestalla, el guardameta neerlandés consideró «espectacular el recibimiento de la afición con el bus». Una llegada al templo que a Jasper Cillesen le dio «más ganas de volver a jugar aquí».