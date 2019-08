La Unió Musical de Llíria, en el Trofeu Taronja

La Banda Juvenil de la Unió Musical de Llíria participà ahir a Mestalla en el partit del Trofeu Taronja que van disputar València-Inter. La banda, a les ordres del director Esteban Espinosa García, va interpretar les obres: «Paquito el chocolatero», «Amparito Roca», «Ateneo Musical», «Xàbia», l'himne «Amunt València» i la marxa «Valencia».

La Banda Juvenil Unió Musical de Llíria va ser fundada pel director de la Banda Simfònica, Francisco Villarejo, l'any 1959. Aquest any es compleixen 60 anys de la seua primera actuació. En aquesta ocasió la Banda Juvenil estigué formada per 28 xiquets menors de 9 anys. Al 1960 obtingué el Primer Premi en el Certamen de Pas-dobles de Gandia. En 1964, la Banda Juvenil es presentà al Concurs de Bandes Juvenils de València i aconseguí el Primer Premi.

Les seues actuacions han sigut molt nombroses per les ciutats de la Comunitat Valenciana i en diverses parts d'Espanya. Ha actuat a València, Barcelona, Port Aventura i en 1995 realitzà una gira per Extremadura actuant en diverses ciutats i en el «Festival Internacional de la Sierra» celebrat a Fregenal de la Sierra (Badajoz). En 1996 realitza una gira per la Borgonya francesa i actuà en les localitats de Toulousse, Bergerac, Gujan-Mestras i Monpazair i en 2017 participà dins de la celebració dels actes del 25 aniversari de la inauguració del parc de Disney a París, encapçalant el desfile de la cavalcada que es realitza cada vesprada.