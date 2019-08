Mangala: "Estoy muy feliz, tenía ganas de volver a Mestalla"

Eliaquim Mangala aterrizó en el Aeropuerto de Manises pasadas las ocho y media de la tarde con una sonrisa en el cara. El francés estaba radiante de felicidad. No podía esconder la alegría que le produce regresar a sus 28 años a la que siempre consideró su casa y formar parte de un proyecto deportivo ambicioso como el del Valencia CF que le permitirá reencontrarse con su mejor versión y volver a sentirse futbolista después de casi dos años de inactividad con el Manchester City y el Everton. Superdeporte fue testigo de la emoción del jugador a su llegada a València.

«Estoy muy feliz y muy ilusionado, ha sido un largo día de pruebas, pero tenía ganas de volver a Mestalla. Subí el vídeo -viendo el Trofeo Naranja el sábado- porque quería volver porque aquí tenía una afición que me quiere mucho y un equipo que siempre quiere competir. Estoy muy contento de volver al Valencia. Después de mi primera etapa en el club ahora tengo mucha ilusión de volver a Mestalla. El Valencia es un club que quiere llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Todavía no he hablado con los compañeros, ahora hay que firmar», decía.

Minutos antes de que Mangala volviera a pisar tierras valencianas el Valencia anunció de manera oficial su traspaso por las dos próximas temporadas. El francés no llega en calidad de cedido como se habló en primera instancia, ha rescindido del City -le quedaba una temporada- y llega libre para firmar como nuevo jugador valencianista hasta el próximo 30 de junio de 2021 a falta de que se formalice la documentación definitiva a lo largo del martes. Es un trámite. No lo fue tanto la revisión médica. El jugador se sometió durante el día a una exhaustivo reconocimiento médico en Gijón a manos del doctor Antonio Maestro en el que se revisó al detalle el estado de la rodilla que sufrió una grave lesión durante su etapa del Everton. El Valencia y el Manchester City habían llegado a un acuerdo durante el fin de semana a falta del visto bueno de los médicos. Su estado físico no resultó ser ningún impedimiento. Eliaquim superó el chequeo de forma satisfactoria, sorprendiendo gratamemente a los médicos, y fue considerado apto sin problemas. Mangala llegó de Gijón, vía Madrid, acompañado del jefe de los servicios médicos del Valencia Pascual Casañ y su nuevo agente Alex Bonnot, también representante de Kevin Gameiro.

Mangala firmará su nuevo contrato con el Valencia y se pondrá de inmediato a las órdenes de Marcelino García Toral. No se descarta que el jugador acuda esta mañana a la ciudad deportiva de Paterna para conocer al cuerpo técnico y los compañeros y ejercitarse por primera vez. No hay tiempo que perder. El francés llega con el rol de cuarto central por detrás de Ezequiel Garay, Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby. Sin embargo, será la competición y el rendimiento de cada uno en el verde la que dictará finalmente sentencia. Marcelino por tanto ya tiene el defensa que el pasado viernes reclamaba en sala de prensa para complementar el centro de la defensa. Eliaquim se ha mojado en reiteradas ocasiones a través de las redes sociales para mostrar su interés en volver a Mestalla y ya fue jugador del Valencia en la temporada 16/17. Ahora empieza la segunda etapa en la entidad de Mestalla con más años, pero también con más ilusión.