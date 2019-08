Última hora sobre el 'Caso Rafinha'

Última hora en el caso Rafinha. Peter Lim ha vuelto a decir que no al fichaje del centrocampista del FC Barcelona. Se trata de una de las peticiones de Marcelino y la negativa del propietario a ficharlo fue una de las gotas que colmó el vaso semanas atrás y que provocó la famosa reunión cara a cara entre Mateu Alemany y Peter Lim en Singapur tras el amago de dimisión del director general ante el cambio en la toma de decisiones del club en materia deportiva.

Tras aquel encuentro Alemany siguió en el Valencia CF y parecía que las aguas volvían a su cauce y el club retomaba las negociaciones tanto para sacar futbolistas como para fichar, pero al poco, en rueda de prensa Marcelino soltó un primer misil: "Estamos igual que hace unas semanas, no cabe duda que la crisis de la semana pasada paralizó todo el movimiento de mercado, después del acuerdo creía que se iba a dar mayor celeridad, pero estamos en un punto similar". Poco después, cuando se le preguntó por Rafinha, futbolista en cuyo fichaje había inisstido, el técnico asturiano respondió: "No voy a hablar de ningún futbolista que no esté en la plantilla, hablaré de los que están, necesitamos al menos tres futbolistas para completar la plantilla, un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo".

Desde aquellas palabras del técnico se han acelerado las contrataciones del defensa central –el elegido es finalmente Mangala porque encaja en los parámetros económicos- y un lateral izquierdo –que salvo sorpresa será Jaume Costa del Villarreal-, pero el fichaje de Rafinha no solo está parado, vuelve a estar descartado.

En este sentido, el Valencia CF tenía apalabrado el fichaje del centrocampista del FC Barcelona por quince millones de euros pero con una serie de cláusulas que abarataban el traspaso en la medida en que el jugador no jugase una serie de partidos, en un intento de protegerse ante las recientes lesiones de rodilla que ha padecido. Eso sí, dado que faltan más de dos semanas para que se cierre el mercado de fichajes -el sábaod 31 de agosto-, y teniendo en cuenta los muchos cambios que está experimentando el asunto del fichaje de Rafinha, conviene no decir que está descartado de manera definitiva.