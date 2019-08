La 'familia' es lo primero

Marcelino lo tiene claro. El bloque que hereda es la clave del Valencia CF 2019/2020. Al menos así lo demuestran las estadísticas de la pretemporada. Según los datos del portal 'Ciberche', de los once jugadores más utilizados, tan solo Cillessen se cuela entre los nombres ya conocidos del curso anterior. Un hecho que refuerza más la idea de fichar recambios de garantías, según lo dictado por Marcelino García Toral a lo largo del verano. La apuesta por la 'familia' –tal y como se autoproclaman desde el vestuario blanquinegro– llega a tal punto que el preparador valencianista alineó el mismo once de la Copa del Rey ante el Inter. Un detalle que fue intencionado, tal y como confirmó tras el choque. Un planteamiento parecido se repitió en Leverkusen. En ambas pruebas de alto nivel, el entrenador no varió en demasía con los jugadores sobre el césped.

Con 360 minutos, Ezequiel Garay se convierte en el futbolista con más presencias del verano. El eje de la zaga está más que definido,más si cabe con la llegada de Mangala. El argentino, junto a Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby tienen la plaza asegurada con Marcelino en el banquillo. Los tres defensas se encuentran en el top 10 de minutos disputados en esta pretemporada. Y eso que Diakhaby no jugó ante el Inter por prevención médica. No obstante, el francés era hasta el trofeu Taronja el jugador con más tiempo en el terreno de juego junto con Kondogbia. De hecho, Mouctar es el miembro de la plantilla que más titularidades sumó en este periodo estival. Los tres están considerados pilares en el esquema del Valencia CF, sobre todo al rechazar ofertas millonarias por el galo procedentes de la Premier League. Marcelino ya dijo tras el partido ante el Bayer Leverkusen que «queremos un central con un rol determinado y que sea de garantía», dejando clara su confianza por los centrales que le dieron buen rendimiento el pasado curso.

El segundo con más minutos ha sido Kondogbia –348'–, el cual se vio superado por Ezequiel Garay en el trofeu Taronja debido a los 90 minutos que disputó el argentino, por las 45 unidades del internacional centroafricano. Y es que Geoffrey Kondogbia se volvió de nuevo indispensable para Marcelino García Toral. El estado físico que el '6' mostró durante el verano es un síntoma de que 'Kondo' recuperó el ritmo perdido la pasada temporada. Se considera al mediocentro pieza clave en el engranaje de la medular valencianista junto a Parejo.

Hay recambio de Parejo

Precisamente, el de Coslada ocupa el tercer puesto en minutos jugados –346'–. Tónica habitual con el técnico asturiano al mando, a razón de que el capitán no tiene un sustituto natural. No obstante, Marcelino consideró que «el recambio de Parejo está en la plantilla», en referencia a la dupla Kondogbia-Coquelin que será de la partida en el estreno liguero contra la Real Sociedad, ya que el madrileño arrastra una sanción del año pasado.

Una situación similar ocurre con Gayà, cuarto con 332 unidades sobre el tapiz. Salva Ruiz cubrió los descansos del de Pedreguer, pero el de Albal no cuenta para Marcelino. No obstante, Salva fue una de las novedades que más jugó –208 minutos–, gracias a que el Valencia aún no incorporó otro lateral zurdo. Una circunstancia que ante la sanción de Gayà –la misma que Parejo– convierte en urgente el refuerzo en el costado izquierdo.

Gameiro, pichichi

En lo referente a goles, Gameiro –260 minutos– fue el rey. Con tres tantos en su haber, el francés se convirtió en el máximo artillero veraniego. Unos números similares a los que tenía cuando la rompía en Francia. Le sigue en la tabla de goleadores Rodrigo –310 minutos– con un par de ellos, mientras que Maxi Gómez –237 unidades– entra en la lista con un tanto acompañado de Javi Jiménez, 'Kondo' y Soler, que este verano también perforaron la red en una ocasión. De los tres atacantes blanquinegros, el charrúa es el único que no entra en el top 11 de la pretemporada. Aunque a pesar de este dato, el punta uruguayo forma parte del bloque que hace equipo entre nombres como Piccini –242'– o Coquelin –214'–. Por su parte, Wass y Guedes completan la lista de los fijos del míster con 292 y 304 minutos respectivamente.

El único valencianista de la 'familia' que ganó la Copa y que no figura entre los más utilizados es Carlos Soler. El motivo recae en su participación con el combinado nacional Sub-21 en el Europeo de dicha categoría, que alargó más su periodo de vacaciones. El canterano retornó a Paterna el 24 de julio, desde entonces suma 158 minutos. Una circunstancia semblante a la de Ferran Torres, aunque en este caso el Europeo Sub-19 terminó mucho más tarde –27 de julio– y el de Foios no descansó, ya que se reincorporó a los entrenamientos el pasado 30 de julio. Esto explica la poca participación del extremo en la pretemporada habiendo disputado solo 73 minutos en tres partidos.

Al igual que Salva Ruiz, jugadores a prueba como Manu Vallejo –180'– o piezas del filial como Javi Jiménez–118'– aprovecharon la falta de fichajes en su zona. Por su parte, Kang In se consolidó como primera alternativa fuera del bloque habitual con 208 unidades, mientras que Jason se quedó en 155 minutos, diez más que Cheryshev que empezó la pretemporada en la fase final de la recuperación de su rodilla.

En lo que respecta a la portería, Cillessen marcha por delante de Jaume. 255 minutos para el neerlandés por los 211' del de Almenara. Quizá esta sea la única posición en la que Marcelino varíe el rumbo que comanda la 'familia' que tan buen rendimiento dio el año del Centenario