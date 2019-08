Mateu Alemany sobre Rodrigo: "Esta mañana sabréis cosas"

El Valencia CF se está ejercitando en la ciudad deportiva de Paterna con la ausencia de Rodrigo Moreno. El delantero hispano-brasileño no ha saltado al césped junto al resto de sus compañeros para preparar el debut de Liga del sábado contra la Real Sociedad. Todavía no hay una versión oficial sobre su ausencia en el entrenamiento, aunque Superdeporte ha podido saber que no es por motivos físicos. La baja del delantero, que coincide con el interés del Atlético de Madrid por hacerse con sus servicios este verano. Además de Rodrigo tampoco entrenan con molestias físicas Kang In, Cristiano Piccini y Álvaro Medrán.

El director general Mateu Alemany ha estado en las intalaciones y al ser preguntado por el jugador ha declarado que "de Rodrigo esta mañana sabréis más cosas".