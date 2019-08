Rodrigo Moreno: Huele a traspaso

El futuro de Rodrigo Moreno en el Valencia CF no está nada claro. La Premier League cerró el plazo para hacer fichajes el pasado jueves día ocho de este mes pero los dirigentes del club de Mestalla eran plenamente conscientes de que el 'cule brón' no había terminado. Y eso que con las casi reiteradas negativas a fichar por el Nápoles italiano, se podía interpretar que Rodrigo había zanjado toda intención de abandonar el Valencia CF y se centraba plenamente en la temporada que está a punto de comenzar.

Y precisamente eso es lo que más chirría en el más que posible traspaso de Rodrigo al Atlético de Madrid, que se puede hacer en los días finales del cierre de mercado. En lo demás, todo encaja. Primero que el equipo colchonero, con su entrenador a la cabeza Cholo Simeone, siempre ha tenido a Rodrigo en la recámara, primero como alternativa a Griezmann –finalmente fichó al portugués Joao Félix por algo más de 126 millones de euros– y ahora como alternativa al colombiano James Rodríguez. Segundo porque el propio Marcelino pidió la salida de Rodrigo de la misma manera que pidió la de Neto, y tercero porque el club quiere venderlo para hacer caja. Rodrigo no quiere dejar el Valencia CF para fichar por cualquier equipo, de ahí su negativa a fichar por el Nápoles o el West Ham, pero sí le atrae la posibilidad de jugar en el Wanda Metropolitano. El entorno del futbolista, su padre y agente desmiente que quiera marcharse y asegura que no va a forzar al Valencia CF para salir, y diferentes fuentes del Valencia CF aseguran que de la misma manera que rechazó jugar en el Nápoles, ahora ve bien marcharse al Atlético. Ley de vida. El problema está en cómo contarlo, si Rodrigo se ha querido ir o si el Valencia CF ha querido vender a Rodrigo.

Eso sí para saber el relato, el 'cómo contarlo' primero es preciso que el Atlético de Madrid haga una oferta por Rodrigo, y después que el Valencia CF la acepte. De momento, la realidad es que a lo largo de la tarde de ayer lunes no había llegado propuesta oficial o formal del equipo rojiblanco, pero los dirigentes del club de Mestalla son perfectamente conscientes del interés. No es ninguna broma. A partir de ahí, y teniendo en cuenta que la última palabra la tiene Peter Lim, si el Atlético ofrece 40 millones por Rodrigo el Valencia CF ni responderá, si ofrece 50 millones, le dirá que 'no' con la boca pequeña y la esperanza de que llegue a 60 porque en esas cifras sí es posible el acuerdo.

Al principio de verano, el propio Rodrigo Moreno no aseguraba su presencia en el Valencia CF este curso. «El club es el que tiene sus necesidades como ya dijeron Mateu Alemany y Marcelino y todo depende de lo que vaya a pasar. En este momento no puedo garantizar si seguiré o no», comentó el delantero en una entrevista en 'Radio Marca'. En la misma, Rodrigo también explicó la publicación que escribió en sus redes sociales tras la consecución de la Copa del Rey que muchos valencianistas interpretaron como un adiós. «No era una despedida, sino una carta de agradecimiento a todos los que habían participado en mi trayectoria. Cuando alguien conquista algo importante siempre está bien mirar hacia atrás», apuntó el '19'.



Cuestión de 'necesidades'

Ante la avalancha de rumores que plantaban la salida de Rodrigo, Mateu Alemany tuvo que salir al paso con unas declaraciones en las que quitaba hierro a la supuesta despedida del hispanobrasileño y volvía a hablar de las 'necesidades' del club. «Nosotros, es evidente y todo el mundo sabe que tenemos necesidades pero también es evidente que Rodrigo es muy importante para nosotros», detalló Mateu. Con la pretemporada cerca, Rodrigo Moreno si se pronunció con estima al Valencia CF al considerar que «es mi mejor equipo, estoy muy bien allí».

Por su parte, Marcelino García Toral aseguró en junio que «Rodrigo no va a dejar el Valencia porque eso no está dentro de su cabeza», aunque no descartaba su salida porque «todo jugador a esa edad y trayectoria, si llega una gran oferta. una buena para las dos partes, el entrenador tiene que aceptarlo». Una vez cerrada la ventana de la Premier League, Marcelino creía que «la sensación que tengo es que Rodrigo va a seguir con nosotros porque él quiere seguir. Nuestra idea es que siga siendo feliz y estando convencido de que es lo mejor para él». El asturiano ahora no quiere su marcha, por la dificultad que supondría encontrar un recambio de garantías en el mercado.