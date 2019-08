Jaume Costa: "Nunca me he olvidado de donde salí"

Jaume Costa ha sido presentado como nuevo futbolista del Valencia CF. El lateral izquierdo valenciano llega cedido por una temporada del Villarreal CF y lo hace con ilusión y, sobre todo, recordando que se formó en la cantera valencianista. Esta es la rueda de prensa íntegra del nuevo jugador blanquinegro.

¿Es un sueño hecho realidad volver al Valencia? ¿No te lo pensaste?

Estoymuy contento de estar aquí, han dido diez años en los que me he labrado una carrera, pero nunca me he olvidado de donde salí, aquí pasé toda mi infancia y es un orgullo, estar otra vez, es una ilusión, tengo muchas ganas, he visto muchas caras conocidas y es una ilsuion inmensa. Tengo muchas ganas de ponerme a disposición del míster y darlo todo.

¿Cómo ha sido volver a entrar a Paterna diez años después?

Ha sido raro, porque después de diez años volver a hacer la misma ruta parecida, volver a bajar la rampita y abrir las puertas de Paterna... ha sido raro pero emocionante, hay mucha gente que está desde hace diez años y me enorgullece porque por mucho que pasen los años la gente buena permamece y nos hemos saludado como yo pensaba, ha sido una emoción tremenda y estoy inmensamente feliz.

Viene una temporada cedido, pero ¿Tu idea es seguir más años?

Mi idea es competir y darlo todo por el equipo donde estoy, más allá de eso no miro, soy partidario del aqui y ahora, solo pienso en el presente y mi presente es entrenar ahora y cuando el míster lo vea aprovechar mi oportunidad de darlo todo, ayudar y que el club esté lo más arriba posible.

¿Que sensación te ha transmitido el equipo?

Muy positivas, conocía a muchos, fisios, readaptador, compañeros... he jugado con Cheryshev, con Jaume, he compartido momentos con otros, me han tratado súper bien desde un primer momento, venía un poco nervioso pero después de ver cómo me han saludado se me ha pasado, tenía ganas de entrenar y ahora de descansar y mañana seguir.

¿Con qué jugadores hablaste? ¿Te preocupa la crisis de la que hablaba Marcelino?

Me llevo muy bien con Cheryshev, he hablado mucho con él cuando se supo que venía, ayer nos escribimos y nos alegramos mucho, he compartido vestuario con él y lo importante es que me siento superadaptado y como uno más, es verdad que ahora tengo que coger el ritmo de ellos que es muy alto. De lo otro, no te puedo responder porque es algo que no me incumbe, vengo a pelear para darlo todo por el club y es lo único en lo que pienso.

¿Estás preparador para jugar de inicio?

Los automatismos es verdad que cuando llevas unos cuantos años no se pierden, pero sí se olvidan, yo me identifico con los automastismos del míster y me encantan, sobre jugar el sábado, nadie me lo ha pedido, solo vengo a trabajar a competir y estar prepardo para cuando el míster crea oportuno.

¿Qué te ha dicho Marcelino y qué espera de ti?

Nos hemos saludo, hemos hablado un rato de lo que queremos cada uno y a partir de ahí a trabajar y competir y es lo único que pensamos todos, ahora a pensar en empezar bien la temporada y estar lo más arriba de todo.

¿Con qué momento sueñas más?

Soy ua persona que vive del día a día, me siento feliz y solo pienso en ir día a día y estar preparado, he aprendido estos últimos años que ver más allá no tiene sentido, hago mi rutina, me voy a casa a descansar y cuando el míster crea oportuno estar a tope.