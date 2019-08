Mangala: "Me siento como si tuviera 18 años"

El defensa francés Eliaquim Mangala ha sido presentado como nuevo futbolista del Valencia CF. Mangala dice estar feliz por regresar a Mestalla y, sobre todo, listo para competir.

Esta es su rueda de prensa íntegra.

¿Cómo te sientes de feliz? ¿Te imaginabas volver al Valencia?

Tengo mucha historia con el Valencia CF, vine la primera vez antes de ir a Oporto, la segunda vez fue hace tres años y no hay dos sin tres, es la tercera vez y siempre es bueno estar aquí, me gusta mucho Valencia como ciudad y como equipo.

¿Estás para jugar o necesitas adaptación después de tantas lesiones?

No he tenido tanta lesiones, solo una, pero ya estoy entrenando todo y estoy listo para competir, físicamente me siento mucho mejor, me siento como si tuviera 18 años, estoy a tope.

¿Os habéis despedido de Rodrigo?

Le he visto por la mañana... se ha despedido para irse a su casa.



¿Qué puedes aportar?

Mi experiencia, este equipo necesita continuidad porque hizo una gran temporada el año pasado, ahora lo que quiero es adaptarme lo antes posible, ayudar y ya está.

Viene en teoría como cuarto central. ¿Cómo ves tu rol en el equipo?

Tenemos muchos partidos y cada uno va a tener minutos para jugar, lo más importante es el equipo, voy a entrenar al cien por cien cada día y después tener la oportunidad de jugar y sumar minutos.

Tenías contrato con el Manchester City y has renunciado. ¿Tenías ganas de volver?

Tenía ganas de volver aquí, me siento querido y quería volver a jugar en Mestalla, para el club y para mí es lo mejor posible y ya está.

¿Qué cambios has notado en el club?

Una Copa más. La verdad es que cuando estaba aquí el ambiente era diferente, ha cambiado mucho, sobre todo ver cómo el equipo está jugando... por eso ha ganado una Copa también.