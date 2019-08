El Valencia CF busca un 'Rafinha' en el mercado

En la comparecencia pública de Mateu Alemany se volvió a hablar de los perfiles que faltan en el equipo para cerrar la plantilla. Tras efectuarse la contratación del central y el lateral izquierdo -y a expensas de que salga o no Rodrigo Moreno al Atlético de Madrid-, el objetivo de la entidad es acometer el fichaje de un jugador ofensivo que apuntale el equipo, tal y cómo demandó Marcelino en rueda de prensa. Según ha podido saber SUPER, el perfil que quiere el Valencia CF es el de un jugador polivalente que pueda actuar en varias posiciones del centro del campo. Es decir, un futbolista cortado por el mismo patrón que Rafinha Alcántara.

«No voy a hablar de nombres, está claro que falta un futbolista en ataque, tal y como lo ha dicho el míster. Trabajamos en 3-4 opciones que nos solucionarían problemas que tuvimos la temporada pasada. Un futbolista con unas características diferentes y complementarias al estilo del equipo nos daría un plus necesario. Con ello daríamos por cerrada la plantilla, a menos de que haya una baja de última hora», fueron las palabras del Director General preguntado por si Rafinha era ese jugador ofensivo del que se habla. Y no, el brasileño en este momento está descartado a pesar de que en 15 días de mercado se pueda volver girar la tortilla.

En principio no será el centrocampista culé, pero Marcelino quiere que el jugador que llegue tenga unas características muy similares a las suyas. El problema al que hizo alusión Mateu ayer y al que se quiere poner remedio desde la dirección deportiva es la falta de sustituto que tiene Dani Parejo en la plantilla. El club quiere un jugador capaz de ser constructivo desde el doble pivote, que pueda dar descanso al capitán con plenas garantías y al mismo tiempo se desenvuelva con soltura por las bandas. La polivalencia es uno de los parámetros que más se va a tener en cuenta a la hora de fichar porque en el cuerpo técnico no quieren tener a un jugador que solamente pueda gozar de minutos en los partidos en los que el de Coslada no esté disponible y se vea avocado a largos periodos sin jugar.

En las últimas dos temporadas Dani Parejo tan sólo se ha perdido nueve partidos oficiales con el club y en muchas ocasiones ha tenido que jugar al límite físico. A Marcelino no acaban de convencerle las opciones que tiene dentro de la plantilla para jugar de centrocampista organizador y buena muestra de ello es que pretenda alinear un doble pivote más físico como Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia contra la Real Sociedad ante la baja del '10' valencianista. Esta temporada el asturiano no quiere tener el mismo problema y permitir que Parejo pueda descansar más partidos para evitar lesiones y que llegue al mejor nivel al tramo final de temporada.