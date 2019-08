Novedades en la primera convocatoria de Marcelino

Marcelino García Toral ha ofrecido la primera lista de convocados del Valencia CF de la temporada 2019/20. El técnico ha convocado a Rodrigo Moreno para el primer partido de Liga contra la Real Sociedad en Mestalla. El traspaso del delantero al Atlético de Madrid se encuenta ahora mismo bloqueado y el futbolista ha pedido ayuda al equipo.

La intención del técnico es alinearlo de titular. Marcelino, por contra, cuenta con las bajas de Dani Parejo y José Luis Gayà. El Comité de Competición de la RFEF no ha podido indultar a los sancionados porque no tenía la potestad para hacerlo. Kang In se queda fuera por una sobrecarga muscular en el cuádriceps que le ha impedido entrenar durante toda la semana. Marcelino tampoco ha citado a Eliaquin Mangala. El francés necesitará unas semanas de entrenamiento para ponerse al mismo nivel físico que sus compañeros después de tantos meses de inactividad.

La gran novedad es la presencia de Jaume Costa con solo tres entrenamientos. El nuevo lateral izquierdo está llamado a ser titular por la sanción de Gayà. El técnico deja fuera por decisión técnica a Jason Remeseiro y Rubén Sobrino que ya se quedaron sin minutos en el Trofeo Taronja contra el Inter de Milán. Tampoco entran Medrán y Javi Jiménez con molestias lumbares y de rodilla respectivamente. Manu Vallejo, por su parte, sí está entre los 18 elegidos.

La lista final es la formada por Jaume, Cillessen, Garay, Paulista, Piccini, Jaume Costa, Diakhaby, Wass, Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler, Ferran Torres, Cheryshev, Gameiro, Maxi Gómez, Rodrigo, Guedes y Manu Vallejo.