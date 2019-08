Primeras palabras de Marcelino, entrenador del Valencia CF, en rueda de prensa, previa al partido de Liga ante la Real Sociedad. El entrenador ha valorado también los temas de actualidad como el futuro de Rodrigo y la posiblidad de que sea titular ante el equipo donostiarra.

¿Cómo ha vivido Rodrigo la semana y va contar con él?

En un momento puntual estuvo traspasado, así me lo comunicó el club y el propio futbolista me dijo el martes que se había cerrado un acuerdo con el Atlético, se despidió de todos nosotros, parecía que iba a para reconocimiento médico a la tarde y luego eso no se consumó. A partir de aquí él quiso volver a entrenar, su forma de actuar le honra. Rodrigo nunca me pidió a mí salir del Valencia CF, y lo quiero dejar muy claro. Intentamos dentro de lo que cabe volver a la normalidad. Su predisposición al entrenamiento, al trabajo, es total, y eso le alaba, es su forma de proceder desde que estoy que, gran profesional, extraordinaria persona, agradecido al valencianismo, ya sus compañeros y cuerpo técnico. Es un gran profesional y gran persona.

¿Jugará Rodrigo?

Vista su forma de actuar, hablaremos y decidiremos.

¿Ficharía a Rafinha?

Desde el consenso que siempre hemos tenido en el área deportiva desde que llegamos, siempre hemos mantenido el consenso y así nos lo ha pedido el propietario. Consenso para confeccionarla plantilla. Nosotros ya desde el principio considerábamos que necesitábamos un futbolista ofensivo polivalente para potenciar la plantilla. Tuvimos el consenso que Rafinha nos podía ayudar a aumentar el potencial de la plantilla. Estuvo casi fichado fichado, nos fuimos a Singapur y allí el propietario nos dio argumentos que nosotros entendimos, para no hacer ese fichaje. Argumentos sólidos, por el historial de lesiones. Lo entendemos y se nos aseguró que si venía cedido aceptaría que formara parte de la plantilla. Y en ese escenario o proceso estamos, intentando que venga cedido, si se diera esa circunstancia entendemos que podría ser jugador del Valencia CF y dadas las condiciones de mercado donde los jugadores de nivel similar por los que hemos preguntado nos piden 40 millones, creo que Rafinha sería una buena opción.

¿Cómo está el grupo?

Durante la semana recibidos un golpe que transmite inestabilidad e inseguridad al grupo, y eso hace que no nos hayamos centrado en lo futbolístico, es labor del cuerpo técnico que todos estemos centrado en el fútbol.

¿Se siente respetado por la propiedad?

Me siento respetado, sí, porque nada me hace pensar que ha cambiado la confianza. Puede haber cambiado mínimos detalles pero me siento absolutamente respaldado por la plantilla, querido por la afición, absolutamente respetado por el club. En ese sentido trabajo en la misma situación que temporadas anteriores en lo personal sobre mí.