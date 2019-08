Rueda de prensa íntregra de Marcelino García Toral

Rueda de prensa íntegra de Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, antes del debut liguero del conjunto de Mestalla este sábado ante la Real Sociedad a las 19:00 horas. El entrenador asturiano ha repasado la actualidad del club con nombres propios como Rodrigo o Rafinha.

-¿Con apenas dos entrenamientos, con lo que ha vivido esta semana, cómo se encuentra Rodrigo Moreno para el partido contra la Real Sociedad?

"En un momento puntual Rodrigo fue un futbolista traspasado, así me lo comunicó a mí el propio futbolista antes del entrenamiento del martes, que se había cerrado un acuerdo con el Atlético. Él se despidió de todos aquí y parecía que por la tarde debía pasar el reconocimiento médico. Luego ese traspaso no se consumó y quiso volver a entrenarse con el equipo. Su forma de actuar le honra. Quiero dejar claro que nunca me pidió salir del Valencia CF. Intentamos, dentro de lo que cabe, volver a la normalidad. Su predisposición a ayudar a los compañeros es de alabar. Es un gran profesional, una extraordinaria persona, agradecida al valencianismo, a los técnicos, compañeros y ha obrado como una gran persona.

-¿Está para jugar de titular?

"Vista su forma de actuar, hoy vamos a entrenar, hablaremos y decidiremos"



-Cómo llega el equipo al inicio de la Liga, le falta ese punto de rodaje necesario?

"Es imposible llegar al máximo nivel al primer partido de Liga. Como dije tras el Inter, todo quedamos ilusionados del potencial ante un rival como el Inter, por como jugamos y competimos, por los automatismos que demostró el equipo. Durante la semana recibimos un golpe que trasmite inestabilidad e inseguridad al grupo. Hizo que no entrenáramos como me hubiera gustado, sólo pensando en el grupo. Pero es labor del técnico minimizar esas circunstancias e intentaremos llegar lo mejor posible al estreno de la Liga"

-¿Qué análisis hace de la Real Sociedad?

"La Real es un muy buen equipo, conserva una mayoría de jugadores de la pasada temporada y fichó muy bien en la parte ofensiva, así que nos va a exigir un nivel muy alto en lo defensivo y criterio con el balón para contrarrestar a este muy buen equipo. El año pasado empatamos a cero, queremos afrontarlo solo pensando en fútbol, es muy importante empezar ganando la Liga, pondremos todos nuestro esfuerzo, pedimos el apoyo del público para ponernos desde el principio en la parte alta de la tabla"

-¿Sabe ya si va a poder jugar Gayà? ¿De no ser así, jugará Jaume Costa?

"No tengo constancia de que puedan jugar ahora mismo, la última noticia es que dependía del CSD. El Barça juega esta tarde... a pocas horas, no se sabe si se podrá contar con los jugadores con amarillas. Si no está José, es posible que juegue Jaume"

-¿Marcelino se siente respetado por la propiedad?

"Me siento respetado, sí, porque nada me hace pensar que ha cambiado la confianza. Han podido cambiar mínimos detalles, pero me siento respaldado por la plantilla, querido por la afición y absolutamente respetado por el club, trabajo en la misma situación que en las temporadas anteriores, en lo que es lo personal"

-¿Le gustaría que llegase Rafinha al Valencia CF?

"Siempre en el área deportiva a lo largo de estos casi tres años, hemos mantenido, y el propietario lo ha pedido, el consenso como forma de actuar para intervenir en la formación de la plantilla, entradas y salidas. Desde verano consideramos el fichaje de un futbolista ofensivo polivalente para potenciar la plantilla, entendimos que este nos podía ayudar a aumentar el potencial de la plantilla. En un momento dado estuvo casi fichado, nos fuimos a Singapur, allí el propietario nos dio argumentos que entendimos para no hacer ese fichaje, sólidos, tenía un historial de lesiones importante... se nos aseguró que si venía cedido aceptaría que podría ser de la plantilla. En ese escenario estamos en ahora, que venga cedido, si se diera entendemos que podría ser jugador del Valencia CF. Jugadores similares por los que hemos preguntado tienen un coste mínimo de 40 millones, entendemos que sería una buena opción (Rafinha).

-Ha hablado de que la situación con Rodrigo ha significado un golpe al vestuario, ¿usted está centrado también en encontrar un jugador que pueda sustituirlo en caso de que acabe yéndose?

"El entrenador se dedica a entrenar y no es quién para valorar estrategias de mercado. No soy quién para decir si debe o no traspasarse a un futbolista, acepto perfectamente que el propietario decida traspasar a un futbolista. Rodrigo es un futbolista muy importante porque así lo dicen sus números, con nosotros ha jugado mucho, ha participado en más de 50 goles en dos temporadas, todo eso le ha servido para jugar en la selección española. No cabe duda que desde el punto de vista deportivo es un golpe duro para los compañeros, para una plantilla que tiene ilusión de seguir mejorando su nivel y ser más competitiva, sus compañeros consideran que es un jugador muy importante. Ahora está con nosotros, veremos qué pasa en el futuro. Somos un equipo con Rodrigo y otro sin Rodrigo. Sin Rodrigo, los objetivos iniciales del Valencia no serán los mismos, posiblemente, tengamos que revisarlos... si vamos al mercado es muy difícil porque es un mercado inflacionado, y es muy difícil encontrar un jugador que nos ofrezca tantos argumentos futbolísticos como Rodrigo. La forma de actuar si no está Rodrigo nos dirá hacia donde vamos, si a intentar superarnos o no...para tener esa obligación el equipo debe buscar un potencial superior, si se debilita, la Champions no debe ser una obligación desde mi punto de vista"

-¿Cree que Rodrigo se va a quedar en el Valencia?

"No domino el mercado, me centro en mi trabajo, que es hablar de fútbol lo máximo posible. No me encuentro cómodo, mi trabajo es analizar a la Real, a mi equipo y buscar soluciones para ser más competitivos.

-¿Sin Rodrigo, Maxi y Gameiro están ya capacitados para ser la pareja titular?

"Como dijo Maxi, no es fácil adaptarse al ritmo y al juego del Valencia, hay futbolistas que llevan dos años trabajando situaciones de juego. Con Maxi tenemos que ser pacientes, vimos como le costó a Kevin adaptarse el año pasado. Los dos pueden jugar juntos, pero tenemos que ser pacientes con los jugadores que se incorporan porque los hechos así lo demuestran"



-¿Si fuese entrenador de un equipo rival, le sorprendería que le trajeran a Rodrigo por 60 millones? ¿Lo consideraría una 'ganga'?

"Creo que más o menos lo dije, soy entrenador, no tengo ni idea de valoraciones de mercado, qué es lo justo o menos justo, ni tan siquiera lo que es el contrato de los jugadores, me aíslo de todo lo que va relacionado con el dinero y me centro en el balón. Si estuviera en otro equipo sí ficharía a Rodrigo. Recuerdo el primer año a principio de temporada un periodista me preguntó: '¿De verdad que confía en Rodrigo para ser un jugador determinante para el ataque con sus números?'. Sí, sin duda, le respondí. Le ficharía porque me parece un gran jugador. Soy incapaz de hacer una valoración económica y calificarlo como has dicho tú.

-¿El objetivo de este Valencia CF es ser cuarto en la Liga? ¿Tiene mejor plantilla que el curso pasado?

"Esta plantilla creo que es mejor que la de la temporada pasada, ¿mucho mejor? No sabría cuantificar... y nos falta, desde el consenso del área deportiva, un futbolista que potencie la parte ofensiva del equipo, así tendremos mejor plantilla, y el objetivo sería luchar por la plaza Champions. Un club como el Sevilla, el club más poderoso con el que luchamos, ha hecho una inversión muy grande, pero creo que nosotros tenemos muy buen equipo, estoy orgulloso y satisfecho de la plantilla que tenemos actualmente, veremos el 2 de septiembre y podré responderte con exactitud sobre mi pensamiento"

-¿Hablan en el vestuario de ese objetivo de superar lo hecho el año pasado?

"Desde que hemos llegado aquí el objetivo compartido es el de mejorar. La ambición es parte de nuestro trabajo. La ilusión es nuestra obligación. Esta plantilla ha superado momentos de dificultad, ha logrado con trabajo ser cuartos dos años, y la campaña pasada sumaron el título de Copa frente al Barcelona y las semifinales de la Liga Europa. Había 300.000 valencianistas en las calles, y queremos ver a la afición vibrar disfrutar con su equipo. Tenemos que mejorar en defensa, ataque y sobre todo los resultados de la primera vuelta. Es difícil volver a tener una remontada tan grande como la de la segunda vuelta. Queremos ganar mañana, sumar tres puntos y esa es la idea de esta plantilla. Volver a lograr estabilidad y tranquilidad para desde ahí ser más competitivos que la pasada temporada"

-¿En la portería seguirá con el sistema de rotaciones de la pasada temporada?

"No he hablado con los implicados, más o menos, hablaré y sabrán en qué situación está cada uno. Salvo casos puntuales, esa información se aceptó bien por los protagonistas a lo largo de mi carrera"

-¿Qué mensaje lanzaría a la afición a horas de que empiece la Liga?

"Queremos hablar de fútbol, ser mejores, necesitamos su apoyo, queremos disfrutar viendo un Valencia similar al del Naranja. Siempre lo digo, todos lo sabemos, un equipo donde exista unión e identificación entre los valores de los jugadores en el campo y el público con esos valores cuenta con muchos puntos a lo largo de un campeonato, ojalá tengamos ese apoyo y seamos capaces de seguir manteniéndolo y ellos sigan con ese pensamiento"

-Mateu Alemany dijo que la renovación del entrenador, por su parte, sería planteable. ¿Usted qué respondería si se la planteasen?

"Soy feliz aquí en el Valencia. Mi familia es feliz aquí, me supone cada día una ilusión y un reto dirigir al Valencia. Esa es la realidad. Estamos pasando algunos baches, vamos a intentar poner asfalto firme para solucionarlo. Me siento identificado con la plantilla, agradecido a esta afición, trabajo en el día a día tan bien en el club y disfruto tanto... pues sí que me gustaría seguir aquí, pero a la vez digo, eso no me supone la más mínima pérdida de tiempo, lo más importante es el corto plazo para los entrenadores, entrenar bien hoy y ganar mañana. Fíjate en hoy y mañana y no pienses en pasado"

-Habla de tranquilidad y estabilidad, ¿la tiene a 15 de agosto sin saber si podrá o no contar con un jugador clave como Rodrigo?

"Podría estar más tranquilo, es evidente, porque hay procesos de intranquilidad e inestabilidad... creo que como iba el coche de lanzado se podían haber evitado. Es una realidad, es lo que pienso, para la plantilla, que juega y rinde, la tranquilidad y la estabilidad son dos normas de comportamiento que influyen de forma decisiva en el resultado"