Garay: "Era el último minuto y no se tenía que haber jugado más" J. M. LÓPEZ

El futbolista del Valencia CF, Ezequiel Garay, lamentó el empate cosechado por el conjunto blanquinegro en el debut liguero en Mestalla ante la Real Sociedad. El equipo donostiarra empató el encuentro el último minuto después de que el equipo de Marcelino desaprovechara ocasiones claras, incluido un penalti, para haber marcado el segundo gol.

Es una lástima el empate en el último minuto.

Cuando perdonas tanto, al final lo pagas caro y se te queda aún más cara de tonto cuando solamente te crean una ocasión al filo del descanso y el panalti, pero nada más en todo el partido. Uno se va con mas rabia aún. Ahota ya pasó y hay que pensar en el próximo encuentro.

Hay que aprender.

Creo que tenemos que aprender de los errores. Era el último minuto y no se tenía que haber jugado más. Hemos concedido solo una ocasión y el gol es de penalti. Si no es por eso no se hubiese creado nada, pero bueno, ahora toca queda aprender y seguir trabajando

El equipo ha tenido más ocasiones que el rival

Ya nos pasó el año pasado, los rivales no nos creaban nada y nosotros perdonábamos mucho y al final esto se termina pagando. Esta claro que el rival también juega aunquen no te cree ocasiones claras ya que con media ocasión los equipos te ccrean peligro y hay que aprender de los errores y seguir trabajando