Lim acepta a Rafinha si es cesión

El Valencia CF sigue trabajando para encontrar en el mercado el jugador ofensivo que ponga la guinda a la plantilla 2019/20 a expensas de que suceda en los próximos días con Rodrigo Moreno y el Atlético de Madrid. La prioridad de Marcelino García Toral es Rafinha Alcantara. Así lo ha reconocido por primera vez el entrenador de forma pública. Es su sueño y ya no se esconde. El problema es que la operación no es fácil. Peter Lim no ve con buenos ojos el fichaje del jugador del Barcelona tal y como se lo comunicó en persona al Director General Mateu Alemany en la última reunión celebrada en Singapur. El propietario del Valencia descarta un traspaso y solo aceptaría la llegada de Rafinha si se produce en calidad de cedido. Una vía viva, pero cuanto menos complicada a fecha de hoy.

El Valencia cuenta a su favor con el visto bueno del jugador y apura la negociación con el Barcelona para aprovechar el único escenario que permite ya su incorporación: la cesión. Así lo explicaba Marcelino en sala de prensa. «Desde el consenso que siempre hemos tenido en el área deportiva desde el inicio, nosotros consideramos que necesitábamos un jugador ofensivo polivalente para potenciar la plantilla. Rafinha consideramos que nos podía aumentar las capacidades de la plantilla. Rafinha estuvo casi fichado, pero en Singapur el propietario nos dio argumentos para no hacer ese fichaje, por su historial de lesiones, y los entendimos. Nos aseguró que si venía cedido lo aceptaría y ese escenario estamos, de intentar que el futbolista venga cedido. Si se diera esa circunstancia podría ser jugador del Valencia», explicaba Marcelino. El técnico aseguró que la llegada del jugador sería «una buena opción» teniendo en cuenta que el resto de opciones que permite el mercado de perfiles similares son excesivamente caras. Marcelino rompió una lanza por el jugador. «Dadas las circunstancias del mercado, en el que un jugador de un nivel similar cuesta 40 millones, creemos que sería buena opción».

Rafinha, de momento, entra en los planes de Ernesto Valverde. El técnico del Barcelona, de hecho, lo convocó para el debut de Liga contra el Athletic de Bilbao en San Mamés. Rafinha entró en la citación, y sustituyó en el minuto 37 a Luis Suárez, a pesar de su futuro incierto y por contra se quedaron fuera por decisión técnica otros jugadores como Arthur y Arturo Vidal . El Valencia, consciente de la negativa de Peter Lim a ficharlo y la dificultad de incorporarlo cedido, rastrea el mercado en busca de perfiles similares. El club busca un jugador polivalente como Rafinha que pueda actuar en varias posiciones del centro del campo. El propio Alemany reconoció el jueves en su comparecencia que trabajan con «3-4 opciones para solucionar los problemas de la temporada pasada, con características diferentes y complementarias al estilo del equipo que nos daría un plus necesario», admitía.



Plan 'B' de perfil similar

El club busca un futbolista polivalente con capacidad de ser constructivo en el doble pivote y aumentar el potencial por fuera. Su llegada permitiría dar descanso a Dani Parejo y al mismo elevar el nivel y la competitividad por las bandas. Ese es exactamente el perfil de jugador ofensivo que quiere Marcelino. En ningún caso se contempla un '8' específico que no tendría protagonismo en el equipo teniendo en cuenta que Parejo fue el año pasado el futbolista mas utilizado. La idea del asturiano es dar descansos al capitán para evitar riesgos de lesiones y si puede ser con su opción Rafinha, mejor que mejor.