Marcelino: "No es mala suerte, cometimos errores muy graves"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, cree que a su equipo se le escapó la victoria ante la Real Sociedad por los errores que cometió en los minutos finales, no por mala suerte. El Valencia CF empató a uno contra el equipo donostiarra y esta es la rueda de prensa del técnico valencianista al respecto:

Es mala suerte o se ha fallado en algo?

No creo que haya sido mala suerte. Nosotros no sumamos tres puntos porque perdonamos acciones evidentes para meter el 2-0 y porque cometimos errores muy graves. No puede saltar un futbolista con la mano así, no sé por qué lo hacemos. Llevamos una pretemporada donde solo encajamos un gol en jugada, uno de córner y tres más uno de penalti, el de hoy es absurdo y los anteriores similares. Es una pena que en minuto

100 pierdas dos puntos. La diferencia está en que un jugador de la Real metió penalti y el nuestro no, pero sería un análisis muy fácil. Se nos escapó algo que teníamos hecho. La Real generó solo dos ocasiones, es una pena, pero nos ayuda para aprender y para saber que si no eres competitivo hasta el final te pueden surgir problemas como los que hemos tenido.

¿Ha echado de menos que el equipo hubiera manejado mejor los últimos minutos?

No hemos jugado bien los últimos minutos por un cúmulo de circunstancias y se reafirma con un penalti absurdo, hubo fases en las que estuvimos imprecisos, con falta de continuidad en el juego, aún así tuvimos las ocasiones más claras.

¿Cómo valor la actuación del centro del campo?

El centro del campo trabajó a muy buen nivel de equipo, defensivo, pero quizás nos faltó en el medio campo dar fluidez, utilizamos demasiados toques y quizás también haya influido el calor que nos ha restado movilidad en algunos momentos, pero el partido era nuestro. Cuyando generas lo que hemos generado y tienes ocasiones tan evidentes tienes que sentenciar, nos quedamos con un empate que nos sabe muy mal.

¿Si no llega el jugador ofensivo, cuál es la solución? Hoy jugaron Coquelin-Kondogbia.

Hoy hemos jugado con dos centrocampistas de nivel muy alto, otra cosa es que hayamos estado más o menos acertados, pero si falta Dani nos toca jugar sin Dani. Solo hay un jugador que define partidos en el mundo del fútbol que es Messi, el resto tiene que jugar como equipo con todas las letras y descargar un resultado en la falta de un futbolista me parece absolutamente injusto para el resto.

¿El mazazo de Rodrigo pudo afectar al equipo?

No voy a hacer valoración de lo que influye y lo que no, la tranquilidad en un proyecto influye en el juego y en el resultado, la inestabilidad perjudica, pero no quiero decir en ningún caso que eso sea excusa, sería una excusa evitable y no lo quiero considerar como excusa haber tenido una prtemporada movidita, pero creo que si un club trabaja en un proyecto serio... se transmite al juego, pero este partido lo perdimos porque tuvimos para sentenciarlo y no lo hicimos y porque hicimos un penalti absolutamente evitable.

¿Es un mensaje la titularidad de Rodrigo?

No lanzo mensajes, simplemente opino y luego actuó en consecuencia de lo que opino. Antes de la rueda de prensa recordé su importancia en el equipo, me amparo en los datos, no intento lanzar mensajes él jugó porque el jugador quiso jugarlo. Por la tarde hablamos y decidimos que jugara porque consideramos que era lo mejor para él y para el equipo.

¿Qué pasa por la cabeza de Rodrigo después de tanta ovación? ¿Puede ayudar a que se quede?

Es una pregunta para él, no tengo la capacidad de entrar en la cabeza de cada jugador, si lo hiciera sería el mejor entrenador del mundo, pero no tengo esa capacidad, no sé lo que piensa, se me escapa.

El partido se alargó mucho por el VAR ¿Le están robando la esencia al fútbol?

El VAR es muy importante porque imparte justicia, pero con todas la tecnología que tardemos cinco minutos en decidir un gol solo lo veo en España, en el resto de Ligas o en la Champiosns no excede de medio minuto a uno... Uno y medio máximo. Nos gustaría que la velocidad en la toma de decisión del VAR fuera más rápida. Cinco minutos son muchos, exagerados. Deberíamos evitarlo, ya estamos en el segundo año de VAR...

Mestalla se vio más apagado. ¿Cómo vio la grada joven?

Es el club el que tiene que solucionar el tema de la grada joven, nos gustaría tener el apoyo unánime de la grada en los momentos buenos y de dificultad.