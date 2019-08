Nuevas palabras de Marcelino sobre Rafinha

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha vuelto a hablar en rueda de prensa de Rafinha, el centrocampista del FC Barcelona al que quiere fichar como recambio para el capitán Dani Parejo.

La idea de Barça es traspasar a Rafinha y no cederlo... El viernes jugó y lo hizo muy bien. ¿Que se le pasaba por la cabeza?

Creo que lo único que refrenda su partido es que no estábamos muy equivocados en el área deportiva del Valencia. Es lo que creo que refrendó. Estamos ante un muy buen futbolista, peor lo que pueda suceder no está enmis manos, es una decisión del Barça y del futbolista, si el Barça lo quiere traspasar hasta ahora fue imposible... no tengo soluciones. Hay que acertarlo como está, sabíamos desde hace tiempo que necesitábamos un futbolista polivalente y seguimos con esa misma idea. No tengo solución a ese tema. Yo no tengo que convencer a nadie, yo ha he expresado mi parecer hace mucho tiempo, bastante tiempo.

¿El club sigue buscando un perfil parecido si al final no viene Rafinha?

Evidentemente que necesitamos un jugador de ese perfil siempre y cuando la plantilla quedé como está confeccionada y no hayan más salidas. Si se quedan los que están ese futbolista creo que lo necesitamos.