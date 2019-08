Última hora sobre la situación de Rafinha

La situación de Rafinha en el FC Barcelona puede haber dado un giro importante tras la pretemporada y su estreno en la Liga con el equipo de Valverde, pero también con los últimos acontecimientos que se han producido y que afectan a la plantilla que tiene Ernesto Valverde, primero la salida de Coutinho y en las últimas horas la lesión de Dembélé, que según el parte médico del Barcelona "sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo izquierdo y el tiempo aproximado de baja es de cinco semanas". El club azulgrana estaba decidido a traspasarlo y, de hecho, tenía un acuerdo con el Valencia CF que fue bloqueado por el máximo accionista Peter Lim pese al empeño de Marcelino por contar con él. A partir de ahora, el Barça se plantea otros escenarios que pasan desde que se quede en la primera plantilla hasta ampliar su contrato y que salga cedido.

¿Cómo puede afectar esto al interés del Valencia CF? Si Valverde se lo queda estará lógicamente descartado y, en el segundo de los supuestos, se abriría la posibilidad de una cesión que en principio parecía inviable, después de que el FC Barcelona pusiera al jugador en el mercado como uno de los futbolistas con los que podía hacer caja para afrontar el fichaje de Neymar.

Es una posibilidad que explicaba el propio Marcelino horas antes del estreno del equipo ante la Real Sociedad, cuando en la rueda de prensa previa aseguró que "ya desde el principio necesitábamos un jugador de ataque polivalente, este jugador estuvo casi fichado, nos fuimos a Singapur donde el propietario nos dio argumentos sólidos para no ficharlo. Si venía en una condición de cedido, aceptaría que viniera", dijo.

En el cuerpo técnico, no obstante, se veía con bastante excepticismo la posibilidad de que Rafinha acabe jugando en el Valencia CF, sea en los términos que sea, ya antes de estos últimos sucesos. Más después de que Valverde haya podido comprobar a las primeras de cambio que puede ser un futbolista aprovechable y que desde que comenzó la pretemporada ha demostrado que las lesiones quedaron atrás. Esta es una de las dudas que, como el Valencia, tenían también en el Barça, de ahí que en principio la decisión era la de traspasarlo por un precio muy por debajo del que tenía antes de su rosario de lesiones.

"Creo que lo único que refrenda su partido es que no estábamos muy equivocados en el área deportiva del Valencia. Estamos ante un muy buen futbolista, pero lo que pueda suceder no está en mis manos, es una decisión del Barça y del futbolista. Si el Barça lo quiere traspasar, hasta ahora fue imposible... no tengo soluciones. Hay que aceptarlo como está, sabíamos desde hace tiempo que necesitábamos un futbolista polivalente y seguimos con esa misma idea", decía el técnico valencianista respecto al partido de Rafinha en Bilbao y las posibilidades de que acabe en el Valencia CF.