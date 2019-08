Mangala está listo para la acción

Cuando Eliaquim Mangala dijo en su presentación que se sentía como si tuviera 18 años no mentía ni exageraba. El defensor francés está convencido de que ha superado la grave lesión de rodilla sufrida en 2018 gracias a una preparación veraniega basada en la disciplina, la constancia y la mano del preparador de las estrellas de la NBA y la NFL, Seth Minter. El nuevo jugador del Valencia CF pasó sus vacaciones en Miami y se puso en manos del conocido como 'The Foot Doctor' para que su puesta a punto fuese un auténtico éxito. Su propósito es volver a sentirse el futbolista potente y rápido que deslumbró a Europa y está en el camino para conseguirlo. No solamente pasó el reconocimiento médico en Gijón, sino que dejó al Doctor Maestro impresionado con su tono físico.

Mangala sabe que su cuerpo es su principal herramienta de trabajo, su fuerte dentro del campo y lo cuida en consecuencia. Su mentalidad es fuerte y transforma siempre el problema en motivación, el obstáculo en desafío para mirar al frente y no lamentarse. Con la ayuda de Seth Minter ha realizado una serie de entrenamientos que le han permitido conocer su propio cuerpo cada día mejor, sentirse más joven y seguro y aumentar la conocida como fuerza funcional. Esto le brinda una mejor prevención de lesiones, una mayor capacidad de reacción, más estabilidad y en definitiva un progreso en su rendimiento atlético dentro del terreno de juego. Su puesta a punto no se ha basado en incidir sobre la zona de la rodilla en la que sufrió la lesión, sino enfocar su recuperación hacia una preparación integral.

El francés está convencido con los resultados y con el éxito del método de 'The Foot Doctor' porque se encuentra pletórico. A los medios del club ha confirmado que se siente «más joven cada día» y que se identifica con el Ave Fénix, una de las figuras más famosas de la mitología griega. El ardiente y legendario alado resurgió de sus cenizas y Eliaquim ha trabajado duro para renacer de su lesión en una versión 2.0 de él mismo.



Cuerda para rato



Tiene 28 años y diez de carrera a sus espaldas -debutó en Bélgica con 17-, pero afirma encontrarse más fuerte que nunca a nivel físico y mental. Su convicción es tal que cree que puede jugar incluso diez años más, es decir, hasta los 38. Toda una declaración de intenciones. En la presentación desprendía confianza y ganas de ser útil para Marcelino. A pesar de que llega con la vitola de cuarto central al equipo por detrás de Ezequiel Garay, Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby, lo cierto es que con cuatro competiciones en juego y las lesiones que puedan producirse en zona de retaguardia va a tener oportunidades de sobra para demostrar su nivel actual y aportar la experiencia que prometió en su primera comparecencia.

El ex del Manchester City ha apostado fuerte por volver a Mestalla, el estadio en el que sintió calor y afecto por parte de la afición y siente muy buenas vibraciones. Listo para competir y con la adaptación al equipo en curso, su participación es cuestión de tiempo. En el Valencia CF, además, cuajó uno de sus mejores años como profesional a pesar de estar en un contexto muy complicado a nivel colectivo. Mostró un nivel superior a la media. En su constancia durante las vacaciones ha demostrado que conserva el hambre y no pierde la ilusión, que se siente un juvenil y si la suerte acompaña a su trabajo en materia de lesiones Mestalla tiene central para rato.