Operación Correa-Rodrigo: todo pendiente de André Silva

El director deportivo del Milan, Paolo Maldini, ha asistido este martes a la presentación de sus últimas incorporaciones, Rafael Leao, Bennacer y Leo Duarte. En la misma ha manifestado que todo sigue parado respecto a la operación de Ángel Correa con el Atlético de Madrid, de la que en gran parte está pendiente el futuro de Rodrigo Moreno. El delantero del Valencia CF es el elegido por Simeone para sustituir al argentino y la operación ya estuvo muy cerca de cerrarse la pasada semana, con el OK del máximo accionista Peter Lim.

Maldini va a viajar en las próximas horas hasta Madrid con las opciones de Correa y del madridista Mariano Díaz en la cartera, opción que también contempla como posible refuerzo y alternativa al argentino. El ahora ejecutivo milanista asegura que "el mercado aún está abierto porque quedan dos semanas, pero la prioridad son las salidas", y en este sentido la clave de todo la tiene André Silva, el delantero al que el Milan necesita vender de manera urgente para acometer el fichaje de Correa. "No hay noticias sobre Correa y todo se detuvo para Andrè Silva, actualmente no hay nada concreto", asegura en referencia a la salida del portugués, que no convence al nuevo entrenador Marco Giampaolo.

De esas negociaciones en Madrid depende que se produzca la reacción en cadena que pueda acabar con Rodrigo en el Atlético de Madrid, que pagaría alrededor de 60 millones de euros al Valencia CF por el traspaso. Para eso, tal como explica Maldini, el AC Milan necesita antes deshacerse de jugadores e ingresar dinero. André Silva está tasado entre 25 y 30 millones de euros pero el club rossonero, después de que se frustrase el traspaso al Mónaco en la revisión médica, solo ha tenido propuestas de cesión. No se descarta que pueda acabar de nuevo en el Sevilla, donde ya jugó cedido la pasada temporada y puede entrar en los planes de Julen Lopetegui.

En el Valencia CF, Marcelino ya prepara el partido del próximo sábado ante el Celta de Vigo contando con Rodrigo Moreno en el equipo titular, aunque todo puede ocurrir a lo largo de la semana. Después de que el delantero estuviera prácticamente traspasado hace menos de una semana, en el club existe el convencimiento de que Peter Lim decidirá la venta si el Atlético de Madrid vuelve en los próximos días para plantear la misma oferta o similar, si consigue obtener el dinero y e incluir el fichaje en su fair play financiero sacando del equipo antes a Correa y Kalinic.