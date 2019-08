Marcelino, Iago Aspas y Denis Suárez

No puede tener mejor recuerdo Marcelino de su última visita a Vigo, donde logró una victoria con la que el Valencia CF empezó a dar un giro a la historia de esa temporada. Llegó allí con la soga al cuello después de haber cerrado la primera vuelta del campeonato en undécima posición, con solo cuatro victorias y 23 puntos, a diez de los puestos de Champions. Para colmo, ganaba el Celta por la mínima, el asturiano se tambaleaba en el banquillo y el presidente Anil Murthy y Mateu Alemany regresaban después de analizar la situación de crisis en Singapur con el propietario, pero un gol de Ferran Torres a falta de veinte minutos para el final y el definitivo de Rodrigo Moreno rubricaron un triunfo que se iba a convertir en el germen de la gran remontada hasta el cuarto puesto final.

No hay partido tranquilo en Balaídos, el Valencia CF volverá este sábado en una situación complicada, no tanto por el empate del estreno ante la Real Sociedad como por la la crisis de desconfianza que está generando la planificación deportiva en esta recta final del mercado. Marcelino se encontrará enfrente un Celta en pleno proceso de cambio después de una campaña en la que estuvo muy cerca del abismo, a Santi Mina si finalmente se recupera y regresa al equipo y también a algunos futbolistas que en determinados momentos han sido objeto de deseo del técnico asturiano para el Valencia CF. Es el caso de Iago Aspas, delantero, goleador, capitán y referente del Celta, futbolista al que quiso fichar la temporada pasada, aunque la exigencia de abonar la cláusula de 40 millones convirtió ese deseo en un imposible. El técnico llegó a entender entonces que el club no podía dejarse esa cantidad en un futbolista que cumplía ese mismo mes de agosto 31 años.

Denis Suárez está como loco por firmar en el Valencia CF

Y, más recientemente, Denis Suárez. Lo pidió Marcelino hace un año, lo volvió a intentar en el mercado de invierno y ha vuelto a estar en los planes este mismo verano, como los mismos protagonistas han reconocido públicamente. "Siempre lo diré: Marcelino es el mejor entrenador que he tenido. Ha insistido mucho en ficharme; el Valencia, no tanto. Me ha decepcionado la Dirección Deportiva del Valencia, que dudó mí por cuestiones extradeportivas. No lo consiento. Me ha dolido. Soy superprofesional», declaraba el jugador después de cerrar su fichaje por el conjunto gallego, por el que el Celta acabó pagando 13+3 millones al Barça, operación en parte financiada con la salida de Maxi Gómez al Valencia CF. este chico, no hay duda, va a tener muchas ganas de ganar ese partido.