Maxi Gómez: "Ojalá vaya a Vigo y meta gol"

Maxi Gómez tiene hambre. El uruguayo se quedó sin jugar en el estreno liguero ante la Real Sociedad pero tiene ganas de demostrar contra su exequipo, el Celta, que no se equivocó al elegir al Valencia CF. "Ojalá vaya a Vigo y meta gol", ha declarado el charrúa a los medios oficiales de la entidad de Mestalla. "Los números '9' se alimentan a base de goles. Ante la Real creo que el grupo hizo un trabajo fantástico, creamos muchas ocasiones de gol y contra el Celta vamos a ir con todo, a ganar", ha añadido.



Y es que el uruguayo pasó dos grandes temporadas en el Celta. "Fueron buenas para mí. Gracias a eso pude llegar aquí", ha explicado Maxi. El vínculo que tiene con Balaídos es notorio ya que para el atacante blanquinegro "es un partido especial, ojalá que tenga minutos. Quiero aportar lo mejor para el Valencia CF", ha detallado.





Cuando a Maxi Gómez se le presentó la posibilidad de jugar en el Valencia CF "fue todo muy rápido. Había otros clubs pero venir aquí era una opción muy linda". El delantero ha comentado que "estaba en contacto con, que somos muy amigos, y con. También hablé con muchos uruguayos que pasaron por el Valencia".A pesar de no disputar ni un minuto frente a la Real Sociedad , Maxi sabe que "llegué a otro club, otro ritmo, otra figura, y poco a poco me voy a ir adaptando, ojalá que sea lo más rápido posible". No obstante, Maxi Gómez conoció a su nuevaalgo que le hizo sentir como en casa, ya que "el recibimiento que hacen afuera del estadio es algo único, la gente como apoya, como grita, me ha parecido ha como se vive el fútbol eny esto te da otras ganas de salir al campo y demostrar esas buenas sensaciones".Asimismo, el charrúa se ha acordado de uno de los goles que anotó ante el Valencia CF. "Fue un centro al primer palo de Wass , con el que hoy comparto vestuario, anticipé y por suerte la pelota entró por el primer palo", ha recordado.