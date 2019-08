Marcelino opina directamente sobre Rafinha

Marcelino García Toral dejó varios mensajes en la rueda de prensa previa al Celta de Vigo - Valencia CF de este sábado. La salida de Rodrigo, la comunicación con Peter Lim... o el interés en fichar a Rafinha. Precisamente sobre el centrocampista hispanobrasileño, el técnico valencianista respondió a dos cuestiones:

Una cuestión futbolística sobre Rafinha. ¿Dónde lo utilizaría, más como recambio de Parejo o en el perfil de Carlos Soler? ¿Es un organizador o un jugador para las bandas?

"Me he referido a un jugador ofensivo y polivalente. Rafinha puede jugar en la derecha, en la izquierda, en el centro y de segundo punta. No es que lo diga yo, si vemos sus actuaciones en los diferentes equipos (Celta, Inter y Barcelona) y con diferentes modelos de juego, él ha participado en todas esas posiciones que te acabo de decir"

¿Cree que su fichaje aún es posible? ¿Qué opina el jugador de todo lo que ha pasado con su fichaje frustrado hasta la fecha?

"No sé qué opina el chico. No tengo ni idea. No sé si puede venir o no, me gustaría saberlo, pero no lo sé..."