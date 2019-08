Santi Mina entra en lista junto a Hugo Mallo

Solo un infortunio podría evitar que Santi Mina juegue este sábado contra su exequipo. El delantero formará parte del listado de jugadores que se enfrentará hoy al Valencia CF. No hay dudas, Santi está para competir y junto a él, la otra gran incógnita olívica para esta jornada, Hugo Mallo. El Celta comunicó ayer que ambos canteranos de A Madroa recibieron el alta médica una vez completado el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Fran Escribá cuenta con la disponibilidad de dos piezas que apuntan al once en Balaídos. No obstante, este mismo sábado por la mañana, el técnico valenciano ofrecerá la convocatoria definitiva después de una sesión matinal en el propio feudo celtiña.

De hecho los propios compañeros de Mina dan por sentado que tanto Santi Mina como Hugo Mallo serán de la partida contra el Valencia CF. «Mallo y Mina tienen buenas sensaciones, tienen muchas ganas de llegar al partido, sobre todo Santi porque estuvo jugando allí», señaló el pasado jueves David Costas en una entrevista para Televisión de Galicia. Santi le tiene ganas a los valencianistas sobre todo porque «quiere demostrar que vino aquí por algo», apuntó el defensa celeste. No obstante, es probable que tanto el exmurciélago como el capitán olívico no terminen los noventa minutos sobre el césped. «Creo que llegarán los dos pero no sé si para salir de cara», predijo Costas.

El exvalencianista arrastraba molestias en el tobillo derecho por un esguince de grado II provocado el pasado 6 de agosto en un amistoso contra el Tenerife. Según rezaba el parte médico del Celta de Vigo, Mina retomaría el entrenamiento con el grupo esta semana, a pesar de que en la mente de los servicios médicos olívicos no había ese planteamiento inicialmente. «Mi idea es que Mina tuviese el alta la semana que viene pero no descartó que pueda serlo esta. Tenemos que ver la evolución hasta el sábado, por eso estamos con test de campo para ver si su tobillo responde a estímulos de estrés», explicó el doctor Juan José García Cota, galeno celtista, el pasado miércoles.

Por su parte, Hugo Mallo sufría un edema en el recto anterior del muslo derecho con una mínima lesión fibrilar, ya superado con el alta médica. Los que no llegarán a tiempo para el encuentro son Okay Yokuslu, David Juncà y Juan Hernández que continúan sus procesos de recuperación.