Marcelino: "Rodrigo no me ha pedido no jugar"

Marcelino García Toral habló para los medios de comunicación tras la derrota del Valencia CF frente al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos. Estas fueron sus palabras:

¿Cuál es el motivo por el que no ha jugado de titular Rodrigo?

"Única y exclusivamente por una decisión técnica. Me corresponde la decisión y creíamos que en esta situación era lo mejor para el equipo"

¿Cuál es el porcentaje anímico y futbolístico en esta derrota?

"El partido es futbolístico. Intentamos ganar, pero el Celta es muy bueno en la parcela ofensiva, tiene futbolistas de mucha calidad. Vi todo igualado, incluso, parado el partido. Una acción rápida y bien llevada del Celta generó un gran gol, creo que reaccionamos muy bien de ahí al final del primer tiempo, siendo mejores y creando ocasiones para empatar. No acertamos y algunas fueron más claras que las del rival. En el segundo sí fuimos más irregulares, hubo ansiedad, precipitación. Estuvimos muy amplios en el campo, aunque pudimos empatar, pero también ellos hacer el segundo... No es injusto que haya ganado el Celta. Fue superior a nosotros"

Escribá dijo que el Valencia concedía poco, ¿no tiene la sensación de que han concedido más de lo previsto?

"No creo que hayamos concedido mucho. En el segundo tiempo perdíamos y el Celta sí pudo hacer algún gol más. Aún así, las ocasiones más claras del partido las tuvimos nosotros y en el primer tiempo no concedimos nada, la única ocasión y tiro del rival fue el 1-0, un remate muy difícil que con acierto lo transformó el delantero del Celta. No tengo sensación de que concedimos, al final arriesgamos más y el campo se hizo amplio para un rival que tiene futbolistas rápidos y precisos al contragolpe"

¿Le faltó constancia al equipo en el segundo tiempo?

"Nos sobró precipitación, cada minuto que pasaba tuvimos la sensación de no poder empatar, y quisimos hacerlo rápido y no fuimos precisos; aunque creo que ocasiones claras y situaciones de último pase. La sensación que transmitió el equipo es que estaba muy separado para atacar y defender, el partido se hizo en ese segundo acto un ida y vuelta y eso favoreció al equipo que iba ganando"

Usted siempre hace gala de que su Valencia es sólido y competitivo, ¿lo ha sido hoy?

"No jugamos a nuestro máximo nivel, que para mí es ser equipo equilibrado, llegar mucho a gol y ellos poco. Eso es un buen partido para mí. No hemos hecho nuestro mejor partido, hay que mejorar el nivel de juego para ganar partidos"

Hubo un intercambio de palabras con Gabriel Paulista cuando se fue lentamente al ser cambiado por lesión...

"Eso le decía, que íbamos perdiendo y que, a pesar de una molestia en el pubis, creía que podía darle celeridad porque se podía empatar y ganar. Tiene una molestia en el pubis, se le atendió en el primer tiempo, volvió a jugar, pero en la segunda mitad percibimos que cuando debía alargar la zancada cojeaba. Pensamos que los centrales deberían seguir corriendo hacia atrás y por eso tomé la decisión del cambio"

Con la crisis a nivel institucional, ¿cuál es el estado anímico del equipo y de usted como entrenador?

"Creo que es bueno, el mío es bueno... Por los demás no puedo hablar. No ve al equipo a nivel mental debilitado, sí puede haber cierta incertidumbre hasta que acabe el mercado, pero nosotros tenemos que estar al margen de eso, entrenar y estar al máximo nivel cada día. Y trabajar para mejorar este partido. Nos medimos a un buen equipo, que se reforzó muy bien en ataque y jugó un buen partido, además sabemos que en su campo el Celta es equipo complicado para todos los rivales"

¿Puede explicar la decisión técnica del cambio de Rodrigo y la titularidad de Maxi Gómez?

"Buscábamos una situación normal donde hay una incertidumbre para un futbolista. Creemos que Maxi debe adaptarse, entrenó bien durante la semana y había hecho merecimientos para jugar. Sabemos sus condiciones, qué nos puede aportar al equipo y nuestra intención era buscar la mejor solución dentro de la semana y en función de cómo trabajamos y de las situaciones mentales de cada futbolista. La decisión es técnica para intentar ganar, no era por una cuestión táctica. El equipo debe tomar decisiones, juega uno o juega otro... No ha sido porque el club me lo haya pedido ni porque el jugador me haya pedido no jugar, son decisiones mías. No es que no lo viese preparado para jugar, si no, no lo hubiera puesto luego. Hemos tomado esta decisión, hemos elegido once con la única intención de ganar"