Elogios de Valverde a Rafinha... y entra en la lista ante el Betis

El futuro de Rafinha Alcántara sigue en el aire. El FC Barcelona pretende renovar su contrato para, si este verano sale en forma de cesión, no perder sobre él todo control ni la posibilidad de un traspaso futuro que hasta hoy no se ha dado. Los deseos del centrocampista zurdo eran los de jugar en el Valencia CF, sin embargo, hasta la fecha Peter Lim no ha dado su 'OK' definitivo.

A pocos días del cierre de mercado, incluso, la puerta del Barça no está plenamente cerrada para Rafinha. Las marchas de Malcom al Zenit y de Coutinho al Liverpool, unidas a las lesiones de Luis Suárez y Dembélé, le ofrecen posibilidades impensables hace unas semanas. En San Mamés entró al equipo culé por el uruguayo y fue el mejor. Valverde le alabó en rueda de prensa antes del Barça-Betis: «Se habla mucho de él, ya pasó en la anterior pretemporada. En ambas ha salido de lesiones importantes. Él es un jugador que lo da todo en el campo y se significa siempre jugando. El año pasado lo hizo hasta su lesión. Siempre tiene una gran actitud».

Rafinha ha entrado en la lista de convocados del FC Barcelona para el partido de este domingo ante el Betis por delante de Aleñá.