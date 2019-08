Kang In Lee, convocado con la absoluta de Corea del Sur

Kang In Lee, futbolista del Valencia CF, ha sido convocado este lunes por la selección absoluta de Corea del Sur para disputar un partido amistoso y otro de clasificación para el Mundial. El primer encuentro será el duelo amistoso que disputará el combinado surcoreano el día 5 de septiembre ante Georgia, mientras que el segundo, fijado para el 10 de septiembre, se medirá a Turkmenistán en partido de clasificación para el Mundial 2022.

Kang In, que fue elegido este verano como el mejor jugador del Mundial Sub 20 disputado en Polonia, siendo el más joven de su selección con 18 años, ya ha jugado anteriormente con la selección absoluta de su país.

El jugador del Valencia CF todavía no ha disputado ni un minuto en los dos primeras jornadas de LaLiga, ya que en el primer partido no fue convocado por unas molestias físicas y en el segundo no participó en el encuentro por decisión técnica.