Mateu Alemany, de viaje en busca de un posible sustituto para Rodrigo

Falta menos de una semana para que se cierre el mercado de fichajes de verano y el Valencia CF no sabe todavía si el Atlético de Madrid ejecutará el acuerdo que tiene con Peter Lim para fichar a Rodrigo Moreno. Y en caso de que fuese así y Rodrigo sea traspasado al equipo colchonero, tampoco sabe a qué delantero fichará como recambio. Es crudo y no parece propio de un club como el Valencia CF, por su nivel y su historia, y porque en las dos últimas temporadas se ha movido bien en el mercado con estrategia, tiempo y con las ideas claras, pero es la realidad.

¿Significa esto que Rodrigo se va a quedar en el Valencia CF? No necesariamente, pero la realidad es que si no se cierra entre martes y miércoles, fuentes de la negociación aseguran a SUPER que ya será muy complicado que se pueda hacer. ¿Y qué tiene que pasar para que Rodrigo sea traspasado? Primero el Milan tiene que 'colocar' al portugués André Silva, y así poder fichar al argentino Ángel Correa del Atlético de Madrid. Si se hacen estas dos operaciones, la siguiente ficha de dominó en caer será la de Rodrigo, que será vendido al equipo del Cholo por 60 millones de euros. El acuerdo entre el Valencia CF y el Atlético de Madrid es total hasta el punto que el propio futbolista le dijo a Marcelino que se marchaba, pero la venta de Correa no se concretó cuando parecía hecha. Pero no es ese el único problema que tiene que solucionar Gil Marín, director general del Atlético, además tiene que solventar el asunto del fair play financiero, que ahora mismo no le encaja, por ello además de Correa, busca darle salida al delantero croata Nikola Kalinic. Ahí hay un problema serio. Eso sí, para poder solucionar los problemas rojiblancos, Valencia CF hasta le ha dado facilidades en la forma de pago.

Y mientras el Atlético intenta la triple operación, el Valencia CF trata de estar prevenido por si suena la flauta. Por partes. Cuando terminó la temporada pasada todos en el club, propietario, presidente, director general, entrenador y jefe del área técnica –Lim, Murthy, Alemany, Marcelino y Longoria-, estaban de acuerdo en que era el verano para vender al delantero. Había consenso pero no llegaron ofertas, o no llegaron ofertas que gustaran al jugador. Rodrigo rechazó al Nápoles cuando había acuerdo entre el Valencia CF y el equipo del sur de Italia, y de la misma manera, poco o nada quiso saber de una propuesta del Everton. Y entre tanto avanzó el verano hasta el punto que en una rueda de prensa Marcelino dijo un sábado 20 de julio, tras el primer partido de pretemporada, aquello de «creo que Rodrigo se va a quedar». Mateu y el técnico hicieron planes pensando con que el delantero no saldría pero no contaban con que Lim es de ideas fijas, dijo que hay que vender a Rodrigo, y hay que vender a Rodrigo. Lo que ocurre ahora es que a pocos días del cierre de mercado el trabajo de planificación de nada sirve porque los delanteros están muy cotizados y ahora mismo es muy difícil encontrar una alternativa. Los equipos ya tienen las plantillas cerradas.



De Bakambu a Marega

De hecho, la principal baza que manejaba el Valencia CF hace unas semanas era Bakambu pero no puede salir de China hasta el mes de enero, por ello, el club de Mestalla está trabajando en alternativas. De hecho, según ha podido saber SUPER, el director general del Valencia CF, Mateu Alemany, está de viaje desde el pasado domingo. Mateu no estuvo en el partido del Mestalla ante el Lleida ni tampoco ayer en la Ciudad Deportiva durante la sesión de entrenamiento del primer equipo, y ha estado en Portugal intentado cerrar el fichaje de un delantero. Es más, está previsto que regrese a València este martes. Fuentes del club no quieren confirmar este extremo, pero el delantero por el que ha preguntado de manera oficial es Moussa Marega, del Oporto, si bien de momento su fichaje parece complicado aunque el Oporto ha sido eliminado de la Liga de Campeones por el Krasnodar, y esto podría facilitar su salida. Sea como sea, ahora mismo parece difícil el fichaje de un hombre que como ya publicó este periódico, era seguido muy de cerca el pasado mes de noviembre. Marega tiene 28 años, es de Mali pero con pasaporte francés y la temporada pasada marcó 21 goles en todas las competiciones con el Oporto, 11 en la Liga. Se trata, sin duda, de un delantero de nivel Champions.

Por otra parte, conviene no pasar por alto el detalle de que es el director general quien ha viajado a tratar de cerrar la operación, porque de ello se puede interpretar que hay consenso en este futbolista o incluso que no es una imposición de Peter Lim. Al respecto, ahí están las palabras de Marcelino del pasado viernes en las que por una parte aseguraba que el club no está preparado para suplir la salida de Rodrigo con garantías ante la importancia del futbolista en el juego del equipo, y por otra aseguraba que buscaba el consenso para encontrar soluciones a una posible salida. Esto dijo Marcelino cuando se le preguntó por las señalas que le llegaban desde Singapur sobre el recambio de Rodrigo: «Estamos intentando por todos los medios encontrar el consenso que dé soluciones, buscar la comunicación... Pero no me consta que estemos preparados para un problema muy importante para el Valencia CF si se consuma la ausencia de Rodrigo, por la capacidad de este futbolista». También dijo que no se planteaba que el propietario impusiera un delantero sin que él diera el visto bueno. Dos días después de las palabras de Marcelino, Mateu Alemany estaba de viaje para intentar fichar un delantero. ¿Será de consenso?