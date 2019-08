Valencianistas, despedidos a botellazos en Vigo por ultras del Celta

Para los aficionados valencianistas desplazados este pasado sábado a Vigo tampoco fue una jornada agradable. A la derrota sufrida por el equipo entrenado por Marcelino, se añadió el comportamiento violento de un grupo de radicales del club local, el Celta. A través de las redes sociales fueron varios los seguidores del equipo blanquinegro que denunciaron el lanzamiento de botellas mientras abandonaban el estadio de Balaídos.

"La afición del Valencia en Vigo, familias con niños, recibiendo botellazos de cristal a la salida del estadio", escribió en su cuenta de Twitter José Serrador. Un comentario al que pronto se unieron más testimonios de personas presentes en la zona acotada en el estadio celeste para la afición valencianista. "A unos cuantos les han dado puñetazos. Yo he salido sin problemas, pero me he juntado con un seguidor que iba con el carrito del niño y me lo ha contado, eran cinco encapuchados", dice su tocayo José. Según continúan explicando en la citada red social, tras intentar defenderse los radicales comenzaron a lanzar botellas.

Los seguidores del equipo, además, se quejan de que mientras esperaban a ser custodiados por las fuerzas del orden ningún representante del Valencia CF vino "a preocuparse". Por otro lado, algunos de los desplazados denunciaron no poder entrar senyeras y pancartas.