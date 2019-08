La macrooperación Correa - Rodrigo está en marcha

Un día más pero un día menos. El Valencia CF sigue pendiente de lo que pase entre el Milan y el Atlético de Madrid para ver si le afecta a él en el tema Rodrigo y pendiente también del calendario porque el cierre de mercado está a la vuelta de la esquina, el lunes de la semana que viene. Ya se sabe, la operación a tres bandas que empieza con la salida del portugués André Silva del Milan para que el conjunto italiano fiche al argentino Ángel Correa del Atlético de Madrid, y así que el equipo madrileño ejerza el acuerdo que tiene con Peter Lim y fiche a Rodrigo por 60 millones de euros. Pura carambola todo.

La negociación entre Milan y Atlético sigue abierta, y aunque el acuerdo no parece próximo, ambos clubes deben avanzar en la medida de lo posible porque no se puede mantener bloqueada de manera indefinida. Sea como sea, que a día de hoy Atlético y Milan negocien es un síntoma de que el acuerdo es posible aunque el conjunto milanista, sabedor de que no tiene competencia para fichar a Correa, oferta a la baja porque es el Atlético quien tiene la necesidad de vender para fichar a Rodrigo. Ofrece 42 millones de euros de los cuales 35 son fijos y 7 en variables más un 30% de una futura venta, sin duda, sensiblemente lejos de los 55 millones de los que se hablaba inicialmente. Y precisamente ese es uno de los problemas que provocan que lo que parecía hecho no lo esté. El acuerdo entre el Valencia CF y el Atlético es total y a tal efecto el futbolista se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico y hasta recogió sus enseres personales de su taquilla en la ciudad deportiva, pero como no había acuerdo entre Atlético y Milan, pues ahí sigue, en el Valencia CF. En las redes sociales se hace especial hincapié en cada imagen suya pero lo cierto es que en los entrenamientos se comporta como uno más, como dice Marcelino cada vez que habla en rueda de prensa. Está por ver hasta cuándo está dispuesto a esperar Peter Lim para que Atlético y Milan lleguen a un acuerdo y el club rojiblanco ejerza el acuerdo que tiene con él, si paga 60 millones por Rodrigo se lo lleva, pero fuentes de la operación aseguran a este periódico que para poder hacer los tres traspasos –André Silva, Ángel Correa y Rodrigo Moreno- este miércoles es preciso que madrileños e italianos avancen de manera sustancial hacia el acuerdo. Si no es así, será muy complicado que puedan cristalizar las tres operaciones antes de que se termine el cierre de mercado que es el lunes de la semana que viene, dos de septiembre, a las doce de la noche. Aunque cuando se trata de fútbol y de los días finales del cierre de mercado, nunca se pueden decir verdades absolutas.

Y mientras, el Valencia CF trabaja para estar mínimamente prevenido ante la posibilidad de que se haga la venta de Rodrigo y Peter Lim autorice el fichaje de un delantero. La intención del propietario es que buscarle un espacio a Kang in Lee pero conviene señalar que si sale Rodrigo, Marcelino solo tendrá en plantilla dos delanteros, el francés Kevin Gameiro y el uruguayo Maxi Gómez, a los que se le podría sumar Gonçalo Guedes, porque de momento, el entrenador no cuenta con Rubén Sobrino ni con Manu Vallejo.

Paralelamente el director general ha regresado ya de un viaje en el que ha tanteado la posibilidad de diferentes delanteros, entre los que está Moussa Marega del Oporto, pero nada puede cristalizar si no hay acuerdo entre Milan y Atlético por Correa y además el equipo madrileño encuentra una salida para Kalinic. Ese es el drama de Marcelino. Y del Valencia CF.