Análisis de los rivales del Valencia CF en la Champions

Las circunstancias no invitan al optimismo y los sucesos –en forma de lesión– han tomado una naturaleza cruel. El mercado y el partido ante el Mallorca concentran todos los focos. La primera convocatoria Champions llega con luces tenues. En condiciones normales el sorteo de esta tarde hubiera sido uno de los eventos más guapos (Cuándo es el sorteo de la Champions: día y hora) en los preliminares de la temporada. Así debería ser, pero el momento –delicado– es una invitación a la prudencia. Con Carlos Soler fuera dos meses, con Piccini partido por un semestre... con o sin Rodrigo, con o sin fichajes, sea como fuere, la Liga de Campeones exige la mejor versión de todos. No hay otro camino. A partir de ahí, es difícil que el Valencia CF disfrute de una fase de grupos sencilla. La mejor referencia es lo sucedido el año pasado. El equipo de Marcelino empinó uno de los grupos más exigentes junto a Juve, Manchester United y Young Boys. Las opciones de clasificación se escaparon –en parte– con un descuido en Berna. La experiencia debe pesar. Ese es el tipo de equivocación, por rival y escenario, que la competición castiga de manera despiadada.

El Manchester United no está entre los 32 clubes que elevarán la fase de grupos en esta edición y el Young Boys –campeón suizo– ha sido eliminado por el Estrella Roja en la previa. La realidad insiste en el valor tremendo del Valencia CF 2018/19, que repite concurso con los mejores. No pasaba desde la etapa de Unai Emery. Conviene tomarse un respiro y disfrutar de la ceremonia. Serán seis noches de magia, como mínimo. Hace unas semanas, el objetivo marcado por cuerpo técnico, futbolistas y club era superar la fase de grupos. Conscientes de que igualar o superar lo conseguido la temporada pasada es complicado, el reto compartido es conquistar plaza en octavos, tener bola en el sorteo del 16 de diciembre y llegar a febrero con el ánimo de volver a desplegar el «soñar que no tenemos techo» hasta la final del Atatürk, en Estambul (30 de mayo). Por ritmo, por potencia física, por nivel técnico, por fuerza táctica y por ingenio en los despachos, la Champions League va a tomar la temperatura del proyecto de manera precisa. Marcelino y los pesos pesados de la plantilla serán sometidos a un nuevo examen competitivo.

Las coordenadas están claras. En el primer bombo están los campeones de las ligas principales, más el campeón vigente –Liverpool– y el ganador de la Europa League, el Chelsea. El sorteo está teledirigido: los equipos de la misma federación no puede coincidir hasta cuartos, hay que repartir los partidos en televisión, rusos y ucranianos no puede cruzarse... Barça (bombo 1), Real Madrid y Atlético (bombo2) no son rivales del Valencia CF. El camino práctico en la primera urna pasa por el Zenit. Obvio.

Leipzig, Atalanta, Lille

La clave del sorteo está en la dificultad del rival del cuarto tambor: RB Leipzig, Atalanta y Lille son bloques bien preparados, brillantes en muchos sentidos. El Genk tiene gancho y el Estrella Roja es historia, pero, como sucede con el Galatasaray de Fatih Terim, están en otro escalón.

Como miembro del tercer bombo, el Valencia se quita al Inter de Milán de Antonio Conte. La bestia, junto con el equipo de Marcelino, de un rango bastante light. Por orden, Manchester City, Liverpool y Juve representan el nivel más duro.



La operación Neymar

Los últimos días de mercado prometen varios giros en clave Champions. Pase lo que pase, Bayern y PSG estarían arriba, en una segunda altura. Cerca de ellos, el Chelsea. Si tiene que tocar un inglés ahora, mejor el joven equipo de Frank Lampard que el potenciado Tottenham de Pochettino, segundo bombo, finalista en 2019. Por ejemplo.

Benfica (sin Joao Félix), Shakhtar –siempre con sus brasileños– y Ajax (sin De Jong ni De Ligt) pueden estrujarte, pero suenan a música celestial comparados con la explosión de nombres en Napoli y Dortmund. Entre uno y otro, mejor evitar al Borussia de Paco Alcácer. celestial comparados con la explosión de nombres en Napoli y Dortmund. Entre uno y otro, mejor evitar al Borussia de Paco Alcácer.