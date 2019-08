El Valencia CF ya mira en el mercado alternativas a Hysaj

El Valencia CF está intentando fichar un lateral derecho como recambio de Cristiano Piccini, lesionado de gravedad por la rotura de la rótula de la rodilla derecha que le tendrá apartado de los terrenos de juego más de cinco meses. Los técnicos del club de Mestalla manejan una lista con diferentes nombres pero desde el punto de vista deportivo el futbolista que más gusta es el Elseid Hysaj, lateral derecho albanés que juega en el Nápoles. Deportivamente encaja en lo que busca el Valencia CF pero su contratación es muy complicada. La intención valencianista es que el jugador llegue cedido con una opción de compra pero que no se obligatoria.

En este sentido el representante del futbolista, Mario Giuffredi, ha reconocido en una televisión italiana que el jugador ya tiene un acuerdo con el conjunto de Mestalla, pero ahora falta que Nápoles y Valencia CF lleguen a un acuerdo. Así lo ha manifestado en declaraciones a Sportitalia: "Hemos llegado a un acuerdo con el Valencia. Tendrá que llegar ahora con el Nápoles. Tenemos poco tiempo porque es una transferencia internacional".

Sea como, en estos momentos, y según ha podido saber SUPER, el Valencia CF no descarta el fichaje de Hysaj, pero ya trabaja en otras alternativas de mercado porque el Nápoles pide una opción de compra obligatoria de 18 millones de euros. El conjunto de Mestalla trata de ver otros jugadores porque quedan pocos días para que se cierre el mercado, el lunes de la semana que viene, dos de septiembre, y no puede jugársela todo a un futbolista si ve que no puede avanzar más. Y sobre todo, el Valencia CF considera que no es necesario hacer una gran inversión por un lateral derecho porque la lesión de Piccini es de cinco meses. Los técnicos manejan una lista de jugadores entre los que también está el español Javier Manquillo.