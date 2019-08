Alineaciones probables del Valencia CF - Mallorca

El Valencia CF necesita imperiosamente una victoria este domingo frente al Mallorca tras acumular sólo uno de los seis puntos posibles hasta la fecha y con la visita al Camp Nou prevista para después del parón liguero.

Sorprendentemente, Marcelino no tiene altas ni bajas en su plantilla en forma de fichajes respecto a la pasada jornada y es que la incertidumbre de la posible salida de Rodrigo o la ausencia de Piccini por lesión de larga duración no ha supuesto ningún cambio hasta la fecha. Además, la lesión de Carlos Soler limita las posibilidades del técnico a la hora de configurar el once inicial, sobre todo en lo que se refiere a la banda derecha.

Cillessen volverá a ser el meta titular, mientras que Wass y Gayà ocuparán los laterales y la dupla Garay – Gabriel cerrarán la zaga. El danés, por cierto, podría terminar ocupando la titularidad en el carril diestro hasta Navidad si el club no es capaz de reforzar el puesto, algo que está en el aire.

En el centro del campo aparece la novedad de Ferran Torres, que con Wass en la retaguardia, será el encargado de dominar la banda derecha, mientras que Guedes volverá a causar destrozos en la izquierda. Parejo y Kondogbia volverán a la sala de maquinas.

En la delantera surgen las dudas, pero Marcelino podría volver a contar con Rodrigo de inicio, acompañando a Gameiro, su hombre más en forma de ataque.



Alineaciones probables:

Valencia CF: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Ferran, Kondogbia, Parejo, Guedes; Rodrigo y Gameiro

RCD Mallorca: Reina; Joan Sastre, Valjent, Raíllo, Lumor; Dani Rodríguez, Baba, Salva Sevilla, Febas; Lago Junior y Budimir