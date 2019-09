Distancia entre Nápoles y Valencia CF por Hysaj

Hay muchas dudas, según el Corriere dello Sport, de que el acuerdo entre Elseid Hysaj y el Valencia CF pueda cerrarse. El elevado coste de albanés del Napoli, hace su fichaje muy complicado y el conjunto valencianista no quiere hipotecarse. De hecho, el propio Marcelino ya confesó que no sabe si llegará alguien más al plantel, pero también dejó claro que necesita un fichaje para arreglar dicho contratiempo. «Estamos valorando la opción de traer otro lateral derecho para no quedamos cortos en esa posición»

Desde Italia aseguran que las posturas los dos clubes están muy alejadas del punto de vista económico, que el conjunto italiano perdería al menos 5 millones entre la oferta de los de Mestalla y la solicitud de De Laurentiis. Hay una brecha entre el Nápoles y el Valencia CF que induce al entorno del jugador al pesimismo.

Por lo tanto, el albanés debería permanecer en Nápoles, a pesar de las repetidas declaraciones subrayó el deseo de irse para tener una mayor continuidad del juego.