Gayà: "Hemos ajustado un par de cosas en el vestuario y se ha notado"

José Luis Gayà, de nuevo uno de los jugadores más destacados del Valencia CF, habló al término del partido tras cosechar la primera victoria de la temporada frente al RCD Mallorca en el estadio de Mestalla. Estas fueron sus palabras:



Balance de la victoria

Había que ganar tras no conocer la victoria en los dos primeros partidos, era importantísimo. Las dos partes han sido muy distintas. La segunda ha sido un giro muy grande, nos hemos adueñado del balón, hemos presionado más arriba y hemos estado más cerca de la portería rival rival.



Había mucho calor y ha pesado

No es excusa porque el calor es para los dos. No entiendo que se juegue a las cinco de la tarde con el calor que hace. No tiene ningún sentido. Podrían jugar a esta hora los del norte, que aunque también hace calor no tanto. Aquí te asfixia y te obliga a esos esfuerzos. Preguntad al Mallorca también. En la primera parte el calor ha sido mayor. De cara a la segunda parte hemos ajustado un par de cosas en el vestuario y se ha notado.



Muy importante Mestalla

Hemos salido al campo y ha sido increíble ver Mestalla lleno con este calor, queremos agradecer este esfuerzo de venir desde diferentes puntos y que nos haya animado tanto. Es muy importante para nosotros. No será un año fácil, queremos que sigan con nosotros y necesitamos ese plus que nos da Mestalla.



Dedicatoria a Piccini y Carlos Soler

Esta victoria es para ellos, sobre todo para Piccini porque su lesión es más larga. Son importantes para nosotros, las lesiones existen por desgracia y ahora a recuperarse sin prisa y trataremos de luchar con too lo que tenemos.



¿Feliz en lo personal?

Las cosas se están haciendo bien, ser internacional te exige mucho, es un orgullo poder ir con tu país.