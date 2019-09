Muy interesante rueda de prensa de Marcelino

Marcelino García Toral se mostró contento contento por el trabajo de sus jugadores en la victoria del Valencia CF frente al RCD Mallorca, pero no dudó en enfrentarse a las preguntas que planteaban cuestiones más relacionadas con la llegada o marcha de jugadores en el presente mercado de fichajes. Estas fueron sus interesantes palabras:

Hasta el penalti, ¿se le puede pedir mas al equipo? ¿Le pasa algo a Guedes?

Tenemos que pedirnos más. La primera media hora estuvimos por debajo de nuestro nivel. Imprecisos con el balón, separados, reaccionando tarde a todas las acciones y así tomas malas decisiones. Hay que reconocerlo para mejorar. Tuvimos alguna fase esporádica con la pelota, hacia mucho calor y con continuidad generamos peligro. Recuperación y ataque hasta que llego el penalti. Tras el gol jugamos un buen segundo tiempo. Creo que tenemos que intentar que todos los jugadores y el entrenador mejoren el rendimiento, trabajaremos para ello.

¿Qué pide para el mercado?

Lo que queremos es que llegue rápido el día 2. Faltan 24 horas. ¿Qué pido? Creo que da igual lo que pida, la situación será la que será. Trabajaremos como hasta ahora para hacer un Valencia mejor, esa es la predisposición de los profesionales.

¿Qué imagina que pasará? ¿Le ha ocurrido en otro club?

Recuerdo bastantes, aunque no en un club tan importante como el Valencia, que juega Champions. En un equipo, recién ascendido, los últimos días fichamos a cinco o seis jugadores. Sucede y los profesionales tenemos que habituarnos mientras las normas de la competición siga así.

¿Tener a Coquelin es un lujo? Da la sensación de que Rodrigo pide el cambio, ¿su situación sigue abierta?

Vengo manifestando que tenemos tres jugadores top en esa posición. Creo que posiblemente la posición donde es mas difícil elegir y a la vez con mas potencial. Intento ser justo y pongo a los que están mejores en cada momento. Es muy importante disponer de los tres siempre. Nuestros momentos mas difíciles del año pasado era cuando nos faltaban dos o un delantero. Rodrigo tuvo problemas febriles y su situación contractual pertenece al Valencia, todo lo que sea a partir de ahí se me escapa y no tengo posibilidad de elegir.

¿Es una merma que no haya un lateral derecho puro? Que no venga Rafinha, ¿es para no tapar a los jóvenes? ¿Hay otro nombre?

Daniel Wass es un jugador con gran rendimiento. No cabe duda que la baja de Piccini nos deja solo con uno en esa posición. No es específico, pero tampoco inventado. Hablé con Wass cuando lo fichamos y sabía que podía jugar ahí. Necesitamos dos jugadores por posición cuanto más nivel mejor. Intentaremos que venga uno, aunque tengamos poco margen de maniobra. Sino podemos usar a Jaume en la derecha, aunque es zurdo... Quizás Gabriel€. A ver si el mercado nos da oportunidades.

Desde el principio, el análisis del área deportiva era traer un jugador polivalente de medio campo que pudiera jugar en tres o cuatro posiciones. Dado que teníamos preferencias por un futbolista que conociese LaLiga y las condiciones, pusimos dos nombres encima de la mesa, Denis y Rafinha. Denis decidió irse al Celta. Nos queda Rafinha. No queríamos un futbolista para completar, sino polivalente para potenciar. Teníamos otras opciones de 30-40 millones de euros. No es que Marcelino, como dicen algunos erróneamente, cogió un capricho. Eran las opciones que nos daba el mercado. Un futbolista que jugo en el Inter, que está jugando en el Barça... tenía opción de venir cedido. No viene, pues no pasa nada. El entrenador entrena, nunca se me dijo que no venía para no potenciar a los jóvenes. Cara a cara no se me dijo. Intentaré que Kang In o Ferran si merecen jugar por delante de otro compañero y aumentan el potencial del equipo, van a jugar. Y si viene este otro futbolista –polivalente en el medio campo– y merecen ellos jugar también lo harían. Tengo valores y trato de ser justo espero que después de esta explicación nadie diga que un determinado nombre es un capricho del entrenador. No me muevo por eso. Soy hijo único y a lo mejor cuando era pequeño si tenía caprichos, pero tengo 54 años€

¿Sabe si podrá contar con Rodrigo esta temporada?

El presidente no me ha garantizado que Rodrigo siga, pero tampoco que no siga.

¿Ha visto serio a Rodrigo? ¿Cree que la situación le esta afectando?

Es imposible que no te afecte. A cualquiera de nosotros en nuestro ámbito profesional nos afectaría. Lo que si es ejemplar es su forma de actuar. Mañana hace 21 días que empezó este proceso. ¿A alguno de nosotros no nos afectaría? A partir de aquí ejemplar su comportamiento con compañeros, cuerpo técnico, con su actitud de entrenamientos, es ejemplar y muy difícil. Viví casos similares con otros futbolistas y no estuvieron preparados para competir. Siempre está dispuesto a ayudar al Valencia, el club que le paga. Somos seres humanos, todos tenemos sentimientos y estados de animo, no se nos puede olvidar. En 65 minutos su respuesta fue ejemplar. ¿Apático? Por supuesto que no.

Si no llega nadie, ¿hay que replantearse objetivos? ¿Va a vivir con resignación no poder intervenir en los fichajes?

Yo he opinado y no me arrepiento de nada de lo que he dicho. He actuado siempre con el máximo respeto y buscando el bien del Valencia. No he planteado un pulso a nadie, quien así lo interprete esta en un grave error. Ni quiero, ni puedo. Si que creo que el entrenador en los equipos de fútbol es una parte importante por su trabajo y como tal es mi deber y obligación hacer un análisis y opinar, porque quiero el bien del Valencia, que no el mío. El bien del Valencia va a ser mi propio bien. No se que va a pasar hasta mañana a las doce. Nuestra prioridad es el lateral porque no tenemos, sino viene ese futbolista y nos quedamos con Rodrigo la plantilla sería similar al año pasado. Es muy buena y estoy orgulloso y satisfecho de entrenarla, pero vamos a competir en cuatro competiciones, vamos a tener lesiones musculares y necesitamos tener opciones. Por último, si no esta Rodrigo y se va el ultimo día de mercado, es evidente que disminuimos el potencial. ¿Hay alguno que no lo piense? ¿Habría que revisar objetivos? Casi seguro que sí. Lo pienso así desde el análisis más profundo de la situación, y eso no es una falta de respeto, ni que me quejo. Si al Barça se le va Messi o Luis Suárez, o como el Real Madrid el año pasado con Cristiano, los resultados son mas difíciles de conseguir, aunque lucharemos por lo máximo.

¿Como analizarías la titularidad de Ferran?

Tiene un gran futuro por delante. Queremos quedar cuartos y esto exige un nivel competitivo muy alto. Nos van a ayudar, si pueden jugar van a hacerlo. Ferran jugó un buen partido con momentos de altibajos, como cualquier otro del equipo. Junto a Kang In, son dos jugadores que pondremos cuando sea necesario. No entro en mas detalles individuales de los futbolistas. Por diez minutos puedo decir que es un buen futbolista y también puedo decir cuando no puede estar bien.